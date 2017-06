Twiittaava yrttitarha, autopaikkojen Airbnb ja digihyvinvointi esillä Koe Kalasatama -tapahtumassa 12.6.

7.6.2017 10:13 | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kalasataman älykaupunki säästää asukkailleen tunnin aikaa päivässä. Jopa tuhat helsinkiläistä osallistuu alueen kehittämiseen. Jännittävimmät tulevaisuuden kaupungin ratkaisut ovat esillä Koe Kalasatama -päivänä 12. kesäkuuta kello 12-18, tervetuloa tutustumaan!

Kalasatama on Helsingin jännittävin uusi asuinalue. Helsingin kaupunki, Forum Virium sekä Kalasataman asukkaat ja yritykset kehittävät kaupunginosasta yhdessä fiksua älykaupunkia, jossa kukin asukas säästää aikaa tunnin päivässä.

Median edustajille on tarjolla mielenkiintoisia juttuaiheita, kun alueen ihmeitä esitelllään Koe Kalasatama -tapahtumassa Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta kello 12–18. Esillä ovat muun muassa:

Twiittaava yrttitarha Kalasatamaan -työpaja, jossa rakennetaan sensoreilla yhteisöllinen yrttitarha. Älykkäät viljelyastiat voisivat tehdä kaupunkiviljelystä entistä houkuttelevampaa ja satoisampaa. Miten kuiva kasvi voisi välittää avunhuutonsa potentiaalisille kastelijoille?

Parkkipaikkojen Airbnb, eli Pohjoismaiden ensimmäinen pysäköinnin vertaisvuokrauspalvelu rentapark.fi.

Lego-työpaja lapsille, jossa rakennetaan arkkitehdin opastuksella legoista Kalasataman ja Redin tornitaloja.

Digiterapia-palvelu Auntie.fi ja muut Kalasataman digitaaliset hyvinvointipalvelut.

Tulevaisuuden luokkahuoneeton koulu, jossa oppilaat opiskelevat koko Kalasataman alueella.

Kokeilurata, jossa voit kokeilla uusimpia aurinkosähkön, hiilijalanjäljen mittaamisen ja 3D-mallien keksintöjä.

Tutustu päivän ohjelmaan ja aikatauluihin: https://fiksukalasatama.fi/helsinki-paiva/

Kalasatamassa asuu nyt noin 3000 asukasta, joista jopa tuhat on jollain tapaa mukana kehittämässä kaupunginosan toimintaa. Kun Kalasatama valmistuu 2040, tulee asukkaita olemaan 25 000 ja työpaikkoja 10 000.

Tapahtuman aikana on mahdollisuus kiertää Kalasatamaa arkkitehdin opastamana. Päivän päätteeksi soi Suvilahden panimolla livemusiikki ja Stadin Panimo kutsuu tutustumiskierroksille. Nopeimmille on tarjolla alkoholittomia virvokkeita. Luvassa taattua tanssikamaa swingistä souliin ja discoon! Viihteestä vastaa jazzorkesteri Reunion Big Band, solistina Iina Salin, kapellimestarina trumpetisti Martti Vesala. Nopeimmille on tarjolla alkoholittomia virvokkeita.Tapahtuman kulkua seuraa ruokarekka Maulito’s.

Tapahtuman pääjärjestäjät ovat Forum Virium Helsinki ja Fiksu Kalasatama -hanke. Järjestämiseen osallistuvat myös SRV, Fira, Kalasataman koulu ja Helsingin kaupunginkanslia.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin tytäryhtiö, joka tekee Helsingistä älykaupunkia. Forum Virium kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

