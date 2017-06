Kotimainen perheyhtiö Kaslink laajentaa vesibisnekseen ja tähtää vientimarkkinoille

7.6.2017 11:47 | Wolfcom

Elintarvikealan perheyhtiö Kaslink laajentaa liiketoimintaansa veden pakkaamiseen. Kouvolalaisyhtiö pakkaa puhdasta kotimaista vettä ensimmäisenä suomalaisyhtiönä ympäristöystävälliseen Tetra Pakin kartonkipakkaukseen ja ryhtyy viemään sitä kansainvälisille markkinoille yksinkertaisella Vesi-tuotemerkillä.

Suurin osa Suomessa myydystä pakatusta vedestä on pakattu ympäristöä kuormittaviin muovipulloihin. Kouvolalainen Kaslink on ensimmäisenä suomalaisena elintarvikealan yhtiönä ottanut käyttöön muovipulloa hiilijalanjäljeltään huomattavasti huokeamman Tetra Pakin uuden kartonkipakkauksen, mikä on perinteisiä vaihtoehtoja myös logistisesti tehokkaampi ratkaisu.

”Suomessa voi juoda hanasta yleensä parempaa vettä, kuin mitä meille ulkomailla pullotettuna ja tänne tuotuna myydään. Siksi meidän on haastavaa keksiä parempaa vettä kuin mikään muu suomalaisvesi, mutta pystymme luomaan sille lisäarvoa maailman ympäristöystävällisimmillä pakkauksilla. Vaikka maailman puhtain vesi on osa Suomen maabrändiä, tuodaan meille yli seitsemän kertaa enemmän vettä muovipulloihin pakattuna kuin mitä Suomesta viedään vettä maailmalle”, kertoo Vesi-brändin kehittänyt perheyhtiö Kaslinkin osakas Juha-Petteri Kukkonen ja jatkaa: ”Kun pakkaamme maailman puhtainta vettä ympäristöystävälliseen kartonkipakkaukseen, syntyy konsepti, jonka uskomme kiinnostavan tiedostavia kuluttajia Keski-Euroopassa, Lähi-Idässä ja Itä-Aasiassa.”

Kartonkipakkaukseen pakatun veden hiilijalanjälki on yhden litran osalta 85 grammaa, eli lähes puolet pienempi kuin perinteisen muovisen PET-pullon. Uusiutuvaa luonnonvaraa hyödyntävän pakkauksen etuna on matalamman hiilijalanjäljen lisäksi myös logistinen tehokkuus ja helppo kierrätettävyys.

“Ympäristöystävällisyyden lisäksi valitsimme läpinäkymättömän kartonkipakkauksen siksi, että haluamme tarjota maailman parasta vettä kuluttajille ilman, että auringonvalo ehtii vaikuttaa veden makuun ja laatuun. Näin kuluttaja saa juomasta samanlaisen kokemuksen, kuin mistä me suomalaiset pääsemme joka päivä nauttimaan”, sanoo Kukkonen.

Kaslink tuo heinäkuussa markkinoille 0,33 litran kartonkipakkauksissa Vesi Still Water -veden sekä koivunsilmuista uutetun, terveyttä tukevia luontaisia vitamiineja, elektrolyyttejä, antioksidantteja, hivenaineita ja ksylitolia sisältävän raikkaan Vesi Birch Water -koivuveden. Ensisijaisesti vientimarkkinoille kehitetyn Vesi-brändin tuotteita on Suomessa saatavilla kesällä valikoiduista ravintoloista.

Kaslink

Kouvolalainen elintarvikealan perheyritys, pienestä kastiketehtaasta Suomen kolmanneksi suurimmaksi meijeriksi vajaassa 20 vuodessa kasvanut Kaslink on yksi suurimmista kotimaisista jokapäiväisten ruoanlaittotuotteiden, juomien ja välipalojen valmistajista. Kolmen Kukkosen veljeksen omistaman yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli 60 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 140 henkilöä. Yrityksen on vuonna 2001 perustanut nykyomistajien Tuomas, Juha-Petteri ja Matti Kukkosen isä Raino Kukkonen ja sen valmistamia elintarvikkeita myydään jo yli 15 maassa Euroopassa.