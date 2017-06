Varjoteatteriesitys ”Äitini on piikkisika” avaa lasten monikulttuurisen Kolibrí-festivaalin Caisassa 10.6.2017

8.6.2017 10:56 | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Miltä tuntuisi herätä aamulla tavallista aikaisemmin vain huomatakseen, että keittiössä hääräilee jokin outo piikikäs otus? Näin käy kaksikielisessä varjoteatteriesityksessä "Äitini on piikkisika", jossa kurkistetaan unenpöpperöisten perheiden aamupuuhiin. Varjoteatteriesitys perustuu palkitun argentiinalaisen Isol Misentan kuvakirjaan ”Secreto de familia”. Teos saa ensi-iltansa Kolibrí-festivaalin avajaissa Caisassa lauantaina 10.6.2017 klo 11.

Caisassa lasten monikulttuurinen kesäfiesta Kolibrí tarjoaa varjoteatterin lisäksi musiikkia, suomalaisia ja latinalaisamerikkalaisia perinnetansseja, isovanhempien kanssa toteutettavia grafiikkatyöpajoja, ystävyyttä ylistävää kollektiivista arkkitehtuuria, matemaattisia ratkaisutehtäviä, sirkusta ja akrobatiaa. Tunnusteltavaa ja koettavaa on tarjolla myös perheen pienimmille! Lisäksi pienten vauvojen äideille ja odottaville äideille on muskari ja musiikkityöpaja. Päivä huipentuu pinjatan rikkomiseen, suureen syntymäpäiväjuhlaan ja tanssiin.

Iberoamerikkalainen Kolibrí-festivaali järjestetään kesäkuussa 2017 seitsemännen kerran. Ohjelmakokonaisuudessa on mukana yli 50 artistia ja monikielisessä tapahtumassa puhutaan espanjaa, katalaania, portugalia, arabiaa, englantia, suomea ja ruotsia.

Tänä vuonna Kolibrí juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä ja erityisesti ystävyyttä maailmassa. Festivaali järjestetään lauantaina 10.6. Kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä, keskiviikkona 14.6. Tikkurilan kirjastossa Vantaalla ja lauantaina 17.6. Entressen kirjastossa Espoossa.

Kolibrí tarjoaa tavan kokea Suomen monikulttuurisuus ja monikielisyys lasten silmin. Se tutustuttaa kävijät myös vanhojen ja uusien teknologioiden avulla iberoamerikkalaisiin perinteisiin, taide- ja kulttuuri-ilmaisuun sekä koko alueen monimuotoisuudelle tunnusomaisiin arvoihin.

Kolibrí - Monikulttuurinen Helsinki: Lasten kesäfiesta Caisassa

lauantai 10.6.2017 klo 11–17, kaikkiin esityksiin on vapaa pääsy

Mikonkatu 17 C/Vuorikatu 14, Helsinki

Varjoteatteriesitys "Äitini on piikkisika"

Alkuperäisteos: ”Secreto de Familia”, Isol Misenta. Fondo Cultura Económica 2003, Meksiko. Sovitus alkuperäisteoksesta: Sini Peltola (Suomi) ja David Muñoz (Espanja)

Käännös alkuperäisteoksesta suomeksi: Lumi Eronen. Nuket ja lavastus: Sini Peltola ja Rob Oudshoorn. Esiintyjät: Sini Peltola ja David Muñoz. Tuotanto: Espoon kaupunginkirjasto, Kulttuurikekus Ninho ry ja Sini Peltola

Ensi-ilta: 10.6.2017 klo 11.00, Kulttuurikeskus Caisa, Mikonkatu 17 C, Helsinki

Ikäsuositus: yli 4-vuotiaille ja perheille. Esityskielet suomi ja espanja. Kesto on noin 20 min.

Isol Misenta (Marisol Misenta) on argentiinalainen kuvakirjataiteilija, sarjakuvapiirtäjä, graafikko, kirjailija, laulaja ja säveltäjä. Hänen kirjojaan on käännetty 18 kielelle. Misenta vastaanotti arvostetun Astrid Lindgrenin muistopalkinnon (ALMA) vuonna 2013. Palkinto on maailman suurin lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkinto ja perustettu vuonna 2002 Ruotsin hallituksen toimesta.

Sini Peltola on kirjastovirkailija ja varjoteatterintekijä Espoosta. Hän tutustui nukketeatteriin asuessaan Portugalissa ja opiskeli alaa Turun taideakatemiassa. Hän on syventänyt varjoteatteriosaamistaan teatteri ”Teatro Gioconda Vitassa” Italiassa. Nykyään Sini työskentelee erikoiskirjastovirkailijana Espoon kirjastoautoissa ja myös ajaa kirjastoautoa. Hän on käyttänyt varjoteatteria kirjastotyössä niin lasten kuin aikuistenkin kanssa erilaisissa draama- ja nukketyöpajoissa.

David Muñoz on yksi Kolibrín luojista. Hänen taiteellinen uransa käynnistyi vuonna 2013 Entressen kirjastossa, kun hän perusti vapaaehtoisvoimin “Jumpataan espanjaksi” voimisteluryhmän lapsille ja vanhemmille. Hän työskentelee tätä nykyä Espoon kirjastoautossa, missä suuri osa hänen ajastaan on omistettu erilaisten lasten tapahtumien järjestämiseen. David on myös valmennuskeskus Art Zenter’in perustaja ja ohjaaja.