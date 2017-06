Satu Huber: Yrittäjä, miten sinä olet varautunut?

Elon, AP1:n ja Trevianin yhteisyritys Agore Kiinteistöt on aloittanut toimintansa 1.6.2017 15:30

Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon, Ruotsin valtion eläkerahasto Första AP-fondenin (AP1) ja Trevian Asset Management Oy:n yhteisyritys Agore Kiinteistöt Ky on aloittanut toimintansa. Yhtiö on 31.5.2017 tehdyllä kaupalla ostanut Elolta kymmenen liikekiinteistöä käsittävän portfolion, jonka arvo on noin 160 miljoonaa euroa. Kiinteistöt sijaitsevat kahdeksassa suomalaisessa kaupungissa muun muassa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Salkun yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on yli 100 000 m2.