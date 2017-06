HSL:n liikenne kulkee kesäaikatauluin 19.6. alkaen

7.6.2017 12:27 | HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n liikenteessä siirrytään kesäaikatauluihin maanantaina 19.6. Samana päivänä tapahtuu muutoksia joidenkin bussilinjojen reiteissä Helsingissä ja Vantaalla.

Helsingin bussiliikenne

Linjan 18N päätepysäkki muutetaan kesäliikenteen alusta Eirasta Hernesaareen alueen kasvaneiden matkustajamäärien vuoksi. Muutos palvelee erityisesti Löylyn ja Hernesaaren Rannan asiakkaita.



Linja 58,B muutetaan Pasilan aseman ja Pasilansillan työmaajärjestelyiden vuoksi kulkemaan Teollisuuskadun ja Itä-Pasilan kautta reittiä Junatie - Teollisuuskatu - Jämsänkatu - Kumpulantie - Ratamestarinkatu - Asemapäällikönkatu - Pasilansilta. Linjalle tulee pysäkki Asemapäällikönkadulle, josta on kävely-yhteys Pasilan tilapäiselle rautatieasemalle.



Vantaan bussiliikenne



Linjan 335 liikennöinti lauantaisin ja sunnuntaisin välillä Myyrmäki - Linnainen lakkautetaan. Reittiosuudella on ollut viikonloppuisin matkustajia vain satunnaisesti. Korvaavia yhteyksiä Linnaisiin tarjoavat Rajatorpantietä kulkevat linjat 321 ja 565. Vapaalaan liikennöi linja 332.



Linja 612 Tikkurila - Tammisto lakkautetaan. Linjalla on ollut hyvin vähän matkustajia. Tammiston ja Tikkurilan välillä on tiheät vaihdolliset yhteydet esimerkiksi Jumbon pysäkillä tai Aviapoliksen asemalla vaihtaen.



Linjan 724 poikkeusreitti muuttuu. Uusi poikkeusreitti kulkee Kuusikon asuinalueen läpi reittiä Kuusikontie - Sammaltie - Kyytitie.



Lähijunat



Lähiliikenteen D-juna Helsinki - Riihimäki pysähtyy myös Tikkurilassa.



Kesän aikataulut



HSL:n julkaisemia muutaman linjan yhdistelmäaikatauluja ei jaeta enää liikennevälineissä, aikataulut ovat jaossa vain palvelupisteissä. Myöskään aikataulukirjaa ei enää julkaista.



Reittioppaasta uudet aikataulut löytyvät, kun reittihaun päivämääräksi valitsee aikaisintaan 19.6. Yksittäisten linjojen tulostettavat pdf-aikataulut löytyvät osoitteesta https://www.hsl.fi/reitit-ja-aikataulut/tulostettavat-aikataulut/kesa2017



Lisätietoja: Joukkoliikennesuunnittelija Miska Peura, puh. 0947664363