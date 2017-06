Helsingin Musiikkitalon säätiö jakoi avustuksina 23000 euroa

12.6.2017 07:31 | Musiikkitalo

Helsingin Musiikkitalon säätiö avustukset myönnettiin vuonna 2017 seitsemälle produktiolle. Suurin myönnetty avustus on 8 000 euroa. Avustuksia jaettiin kahdesta rahastosta. Pro Musica -rahastosta myönnettiin 22 000 euroa avustuksia taidemusiikin hankkeisiin. Helsingin Musiikkitalon rahastosta myönnettiin 1 000 euron avustus.

Tänä vuonna avustamisessa painopisteenä oli uusi musiikki, ooppera-, kamari- ja jousiorkesterimusiikki sekä kantaesitysten mahdollistaminen. Avustaminen kohdennettiin tänä vuonna erityisesti Musiikkitalon tilavuokriin ja tuotantokuluihin.

Avustuksia haki 46 taiteilijaa, työryhmää ja yhteisöä. Suurin avustus 8 000 euroa myönnettiin Pro Musica -rahastosta Kokkolan Oopperayhdistykselle G. Meyerbeerin Pohjantähti -oopperan toteuttamiseen Musiikkitalossa.



Myönnetyt avustukset 2017

Pro Musica -rahasto

1 000 € Juho Laitinen ja työryhmä Iannis Xenakisin soolo- ja kamarimusiikkikonsertin järjestämiseen

2 000 € Jyrki Linjama sävellyskonsertin toteuttamiseen

8 000 € Kokkolan Oopperayhdistys Ry Meyerbeerin Pohjantähti -oopperaesityksen toteuttamiseen

2 000 € Korvat auki ry:n 40-vuotisjuhlavuoden Avautumisia-konsertin toteuttamiseen

5 000 € Työnimi “Musiikkitalon Jousiorkesteri/Music Centre String Ensemble” jousiorkesterin perustamiseen ja neljän konsertin sarjan toteuttamiseen

2 000 € Nymusiikkiyhtye TampereRaw kantaesityskonsertin toteuttamiseen

2 000 € Seppo Kantonen kahden Piae Cantiones Nyt -konsertin järjestämiseen



Musiikkitalon säätiön rahasto

1 000 € Seppo Kantonen kahden Piae Cantiones Nyt -konsertin järjestämiseen





Tuet toteutuvat lahjoitusvaroin



Nyt jaettujen avustusten pohjana on Pro Musica -säätiöltä saatu merkittävä lahjoitus. Helsingin Musiikkitalon säätiö kohdistaa lahjoitusvarat avustuksina Musiikkitalon musiikkitarjonnan monimuotoistamiseen sekä kynnyksen madaltamiseen erilaisille esiintyjille ja yleisöille.



Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja‐alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja sen tarkoitusta edistävään toimintaan ja hankintoihin. Säätiö ei tavoittele toiminnassaan taloudellista voittoa. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja säätiön asiamiehenä toimii yksikönpäällikkö Reetta Sariola.



Lisätietoja:

Helsingin Musiikkitalon säätiön asiamies Reetta Sariola, puh. 0400-293 470