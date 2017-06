Carrot uudistuu, Jouni Arolainen toimitusjohtajaksi

7.6.2017 14:17 | Carrot palvelut Oy

Henkilöstövuokrausyhtiö Carrot konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Jouni Arolainen 49v. Arolainen on aikaisemmin luotsannut toimitusjohtajana teollisuuden pakkaus- ja logistiikkapalveluihin keskittyneen Vindean menestykseen.

Osana uudistuksia Carrotissa on tehty myös omistusjärjestelyjä. Yhtiön perustaja ja entinen toimitusjohtaja Jukka Hiltunen lunasti jo tammikuussa 2017 yhtiön koko osakekannan muilta sijoittajilta. Tänään tehdyn osakekaupan myötä Hiltunen ja Arolainen ovat tasavertaisia yhtiökumppaneita ja omistavat konsernin koko osakekannan. Jukka Hiltunen jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana, avustaa Arolaista toimitusjohtajan tehtävien haltuun ottamisessa sekä jatkaa aktiivista työtä yhtiön kehittämiseksi. Yhtiön hallitus tulee täydentymään lähiaikoina myös uusilla yhtiön ulkopuolisilla hallituksen jäsenillä.



”On hienoa että Jouni lähti mukaan osakkaaksi ja viemään yhdessä minun kanssa Carrotia uuteen kasvuun. Odotan innolla yhteistyömme tuloksia” sanoo Hiltunen.



Carrotin tavoitteena on vakiinnuttaa paikkansa yhtenä suurimmista henkilöstövuokrausyhtiöistä panostamalla voimalla myyntiin ja tulokselliseen kasvuun.



”Hyvin vietetyn sapatin jälkeen on taas virtaa palata tositoimiin, lähteä tekemään uudistuksia ja viemään Carrot seuraavalle tasolle, varsinkin kun kumppanina on pitkäaikainen ystävä ja yhteistyökumppani” kertoo Arolainen hymyssä suin.

Carrot on kotimainen 1998 perustettu henkilöstöpalveluiden ammattilainen. Carrot on vastuullisesti toimiva yritys, joka tarjoaa asiakkaille pitkäaikaista kumppanuutta sekä kattavaa henkilöstöosaamista. Palveluihin kuuluvat henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistamispalvelut. henkilöstöpalvelualan. Työllistämme päivittäin yli 1000 työntekijää asiakasyrityksissämme ja 15 toimintavuoden aikana olemmetyöllistäneet yli 30 000 eri alojen osaajaa asiakkaillemme. Liikevaihtomme vuonna 2017 on n 25 m€.