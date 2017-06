”Lukuja luodoilta – Helsingin saaristolinnut nyt ja ennen” on lumoava lintutietokirja

7.6.2017 15:06 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Lukuja luodoilta – Helsingin saaristolinnut nyt ja ennen -kirja on ensimmäinen ja jo siksikin ainutlaatuinen teos Helsingin saaristolinnuista. Eloisa ja visuaalinen teos kauniine kuvineen on oiva tietopaketti pääkaupunkimme saaristolintujen elämästä, historiasta ja niiden elinpiireistä.

Teoksessa saaristolintujen tuntijat vievät seuraamaan läheltä lintujen elämää – porkkananokkaisesta meriharakasta surumieliseen alliin, laumasieluiseen valkoposkihanheen ja ulkoluotojen karikukkoon.

Millaisia vaaroja lintumme kohtaavat? Mihin ne muuttavat talvella? Miten lajisto muuttuu? Kirjassa valotetaan viimeisimpien lintulaskentojen tuloksia. Historiakertomuksissa kuljetaan menneiden aikojen munanpaistajien ja legendaaristen suurrengastajien jäljillä. Haastatteluissa kaupunkilaiset kertovat omista merkityksellisistä lintusuhteistaan.

Luostarisen lintulaskentatyö alkusysäys kirjalle

Lukuja luodoilta – Helsingin saaristolinnut nyt ja ennen -kirjan toimittaminen on saanut innoituksensa ja keskeisimmän sisältönsä Matti Luostarisen ansiokkaasta laskentatyöstä. Luostarinen laski saaristolinnut Helsingin saarilla ja luodoilla joka kesä vuosina 1996–2013.

”Monet lintuharrastajat aloittavat rengastamisen jo teini-iässä. Itse aloitin rengastushomman ’vanhalla iällä’, 30-vuotiaana. Laskentahomma on opettanut minulle paljon lintujen elämästä. Kymmenvuotiaana en vielä erottanut heinäsorsan ja kalalokin pesää toisistaan. Nyt tiedän, että kalalokki munii enintään kolme munaa, mutta heinäsorsa kuusitoista. Kalalokin pesä on pieni heinäkupu, kun taas heinäsorsalla on iso untuvapesä.” (Matti Luostarinen)

Saaristolintuihin törmää maissakin

”Helsingin rannoilla meren lintumaailma on jatkuvasti näkyvillä. Kattojen yllä kumeasti kaklattavat harmaalokit ovat yksi varhaisimmista kevään merkeistä. Jo huhtikuussa rantaviivaa kiertämään saapuu myös pirteitä meriharakoita. Ne ovat läsnä pitkin kaupungin rantoja oikeastaan missä vain, ja niitä riittää nurmikoillekin tepastelemaan. Huhtikuussa esimerkiksi Lauttasaaren kärjessä voi nähdä satoja haahkoja, kun ne soidintavat hieman ulompana saarten läheisyydessä. Osa haahkoista tulee lähemmäs, lahdille saakka.” (Lukuja luodoilta)

Saaristolintujen tarkkaileminen tuottaa iloa ja hyvinvointia. Kirja on runsas tieto- ja elämyspaketti kaikille linnuista, saaristoluonnosta ja retkeilystä kiinnostuneille.

Lukuja luodoilta on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, Harakan luontokeskuksen ja Ympäristötutkimus Yrjölän sekä lintuasiantuntijoiden kanssa. Teoksen ovat kirjoittaneet Eero Haapanen, Antti Halkka, Matti Luostarinen, Raimo Pakarinen, Marjo Soulanto, Juha Tiainen, Sini Tuoriniemi ja Rauno Yrjölä.

Julkaisijat: Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Ympäristötutkimus Yrjölä Oy.

Kirjatilaukset: Rauno Yrjölä, rauno.yrjola(at)yrjola.fi, puh. 040 7819 1908, http://www.yrjola.fi