Professori Iiro Jussila Saimaa Summit –foorumiin Savonlinnaan

Saimaan alueen taloudellinen kehitys ja tulevaisuuden näkymät on professori Iiro Jussilan aiheena Saimaa Summit 2017 –foorumissa Savonlinnassa. Jussila on 17. heinäkuuta pidettävän matkailufoorumin yksi puhujista. Summit-ohjelma tarjoaa tänä kesänä katsauksen Saimaan alueen tulevaisuuden näkymiin Aasian ja Venäjän matkailun näkökulmasta. Ilmoittautuminen maksuttomaan seminaariin on käynnissä.

Professori, kauppatieteiden tohtori Jussila tunnetaan Suomessa erityisesti osuustoiminnan asiantuntijana. Hän on toiminut Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtajana vuoden 2016 alusta. Lisäksi Jussila työskentelee osa-aikaisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulussa johtamisen ja organisoinnin professorina, erityisalanaan osuustoimintayritysten johtaminen. Jussila on julkaissut vuonna 2015 suomeksi myös teoksen Tiedolla taidolla intohimolla – Liikeyrityksen & omistajayhteisön johtaminen, joka pureutuu jäsenpohjaisten organisaatioiden johtamiseen.

Kansainvälisesti Jussila tunnetaan osuustoiminnan tiedelehti Journal of Co-operative Organization and Management (JCOM) päätoimittajana. Vuonna 2012 perustetun lehden kustantaja on Elsevier, joka on maailman johtava tiedekustantaja. Jussila tunnetaan myös kansainvälisessä perheyritystutkimusakatemiassa, jonka hallituksessa hän toimi organisoiden ja ollen mukana vuotuisten maailman konferenssien ja aluekonferenssien järjestämisessä.

Vuonna 2012 Jussila saavutti merkittävän kansainvälisen tunnustuksen psykologisen omistajuuden tutkimuksessa. Yhdessä Minnesotan yliopiston professori Jon L. Piercen kanssa julkaisema kirja Psychological ownership and the Organizational Context oli kolmen finalistin joukossa merkittävän kansainvälisen tiedekirjapalkinnon saajaksi. Palkinto jaetaan vuosittain kirjalle, joka on kaikkein huomattavimmin myötävaikuttanut johtamistiedon kehittymiseen.

Jussilan julkaisutiedoista löytyy noin 100 kansainvälistä tieteellistä artikkelia tai konferenssipaperia. Nämä käsittelevät etupäässä erilaisia yhteisöllisiä yrittäjyyden ja omistajuuden muotoja, kuten osuustoimintaa, perheyrittäjyyttä ja tiimiyrittäjyyttä.



Iiro Jussila on Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin professori, Jyväskylän yliopiston (JYU) kauppakorkeakoulun yrittäjyyden dosentti ja Journal of Co-operative Organization and Management -tiedelehden (Elsevier) päätoimittaja.

Saimaa Summit –foorumi järjestetään Savonlinnassa Saimaa sydämessä kesän juhlakautena. Mielenkiintoiset ja ajankohtaiset teemat sekä korkeatasoiset puhujat vaihtelevat vuosittain. Lisätietoa ja ilmoittautuminen www.saimaasummit.fi