Suomalaisen sauna lämpiää useimmiten sähköllä

8.6.2017 07:00 | Netrauta.fi

Suomalaisen saunan päivänä 10.6. kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että saunassa on hyvä kiuas ja että saunassa ei synny riitaa.

Suomalaisen saunan päivää vietetään lauantaina 10. kesäkuuta. Sen kunniaksi verkkorautakauppa Netrauta.fi selvitti myyntitilastoistaan suomalaisten suosituimmat saunan kiukaat.

Suomalainen sauna toimii useimmiten sähköllä. Toimitusjohtaja Joni Meltoranta kertoo, että myydyistä kiukaista 65 prosenttia lämpenee sähköllä ja 35 prosenttia puulla.

”Sähkökiukaiden myyntiä hallitsevat isot valmistajat. Kaksi suurta Harvia ja Helo ottavat isoimmat siivut myynnistä, ja loppu jakaantuu noin kymmenelle muulle valmistajalle.”

Myös puukiukaiden ykkönen on Harvia. Sen jälkeen tulevat Kastor ja Narvi. Meltorannan mukaan yleinen harhaluulo on, että puukiukaita menisi kaupaksi vain mökkikauden alkaessa.

”Verkossa puukiukaita myydään ihan ympäri vuoden.”

Netraudalla on verkossa myynnissä noin tuhat erilaista kiuasta, joista kivijalkamyymälässä on esillä kolmannes. Naiset suosivat verkkokauppaa, jossa ostajista 40 prosenttia on naisia. Myymälän puolella naisostajia on 30 prosenttia. Miesostajat korostuvat myymälässä 70 prosentin osuudella. Verkossa miesten osuus on 60 prosenttia.

”Usein asiakas on jo tutustunut verkossa valikoimaan ja haluaa vielä varmistusta ostopäätökselleen myymälän puolella”, Meltoranta kertoo.

Asiakkailla kiukaan valinnassa vaikuttavat toimitusaika ja kilpailukykyinen hinta. Netraudassa on huomattu, etteivät asiakkaat hae verkossa halvinta vaan sellaista kiuasta, jossa hinta, laatu ja design kohtaavat.

Meltorannan mukaan kiukaat olivat pitkään melko samankaltaisia bulkkituotteita. Ruotsissa ja muualla maailmalla tilanne on edelleen sama. Suomessa kiukaiden designiin alkoi monipuolistua 1990-luvulta eteenpäin, kun muun muassa vuolukivikiukaat ja heti valmiit kiukaat levisivät laajemmin markkinoille. 2000-luvulla IKI-Kiuas toi markkinoille ensimmäisen pilarikiukaan, jossa oli toistasataa kiloa kiviä ja täysin uusi ilme.

”Nykyisin suosikkikiuas onkin verkko- eli pilarikiuas, jossa on massiivinen määrä kiviä luomassa pehmeää löylyä”, Meltoranta kertoo.

Samalla kiukaiden hintahaitari on levinnyt todella laajaksi: kiukaan voi ostaa hiukan yli satasella tai maksaa haluamastaan laadusta ja uniikista designista jopa tuhansia euroja.

Isommalla investoinnilla saa parempaa materiaalia, kestävyyttä ja designia. Netraudan valikoiman kallein malli on omakotitaloihin tarkoitettu Tulikiven designkiuas, jonka hinta on 3 690 euroa.

Nämä designkiukaat ovat tulleet viime vuosina jäädäkseen ja nostavat päätään aina esimerkiksi asuntomessujen tai Habitaren aikaan. Ostopäätöstä ei näissä tapauksissa tehdä hetken mielijohteesta vaan usein asiakas on saanut ensikontaktin tuotteeseen jossain alan tapahtumassa. Määrällisesti niitä ei vielä paljon mene, mutta suunta on selkeästi ylöspäin.

Suomalaisen saunan päivä ei ole mikään uusi keksintö, sillä sitä on vietetty jo kolmekymmentä vuotta. Suomalaisen saunaseuran toiminnanjohtaja Jussi Nuortimo kertoo, että päivällä halutaan kunnioittaa suomalaista perinnettä ja juhlistaa kesän alkua.

”Saunominenhan on suomalaisimpia asioita, mitä meillä on. Suomensukuisten kansojen saunaperinne juontaa jo kymmenentuhannen vuoden takaa”, Nuortimo sanoo.

Nuortimon mukaan saunominen on palaamassa takaisin yhteisölliseksi toiminnaksi.

”Ihmiset saunovat taas mielellään yhdessä, kun jossain vaiheessa hakeuduttiin omiin tai taloyhtiöiden saunoihin. Ehkä se liittyy siihen, että halutaan erilaisia saunomiskokemuksia ja parempia löylyjä kuin vaikkapa taloyhtiön saunassa on tarjolla.”

Suomalainen saunaseura on ehdottanut saunapäivästä kansallista liputuspäivää. Voit käydä allekirjoittamassa vetoomuksen nettiosoitteessa saunapaiva.fi.

Saunaetiketin viisi kohtaa

Sauno sen porukan ehdoilla, jonka kanssa olet. Saunomisen pitää olla kivaa itselle ja muille. Kunnioita muita: älä heitä liikaa löylyä. Vältä puheenaiheita, jotka saattavat aiheuttaa riitaa. Käytä laudeliinaa. Huolehdi riittävästä nesteytyksestä. Juo vettä tai kivennäisvettä.

Vinkit antoi Suomalaisen saunaseuran toiminnanjohtaja Jussi Nuortimo.