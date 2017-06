MEDIAKUTSU: Jätteiden yö 9.6. kutsuu hauskanpitoon ja kierrätykseen viidellä paikkakunnalla – tervetuloa mukaan!

8.6.2017 08:00 | Suomen Kiertovoima KIVO

Jätteiden Yö -tapahtumia järjestetään ensi kertaa samanaikaisesti viidellä eri paikkakunnalla eri puolilla Suomea – Joensuussa, Oulussa, Kajaanissa, Raumalla ja Saarijärvellä. Perjantaina 9.6. klo alkuillasta alkaen on luvassa sopivassa suhteessa sekä viihteellistä ohjelmaa että asiaa.

Mediakutsu 8.6.2017

Kaikki kuntalaiset kutsutaan mukaan vauhdikkaaseen ohjelmaan. Hauskanpidon lomassa jokainen pääsee tutustumaan jätelaitoksen toimintaan kiertotalouden toteuttajana sekä kuulemaan käytännön vinkkejä kierrätykseen ja jätteiden vähentämiseen. Jokainen voi omilla valinnoillaan vähentää ruokahävikin määrää ja säästää samalla rahaa.

Kuntien jätelaitosten valtakunnallisen yhdistyksen Suomen Kiertovoima KIVOn toimitusjohtaja Riku Eksymä pitää upeana asiana, että alun perin Oulusta lähtöisin oleva Jätteiden yö on nyt saanut neljä muutakin paikkakuntaa liikkeelle.

- Jätteiden yö on oiva tapahtuma saada ihmiset yhteen kaikkia koskettavan asian äärelle rennossa hengessä, kuitenkin muistaen kierrätyksen ja hävikin vähentämisen merkityksen. Suomessa päätyy vuosittain syömäkelpoista ruokaa biojätteenä roskiin 400–500 miljoonaa kiloa, joten kyse on suuren mittaluokan haaskauksesta. Paras jäte on syntymättä jäänyt jäte, Eksymä huomauttaa.

Jätteiden Yö -tapahtumissa pääsee tutustumaan myös siihen, miten roskiin päätynyt ruokajäte siirtyy kiertoon. Eksymä muistuttaa, että kuntien jätelaitokset hoitavat 5,3 miljoonan suomalaisen jätteet ja ovat avainasemassa koko Suomen kiertotalouden edistämisessä.

Kuntien jätelaitosten valtakunnallinen yhdistys on vastikään muuttanut nimensä Jätelaitosyhdistys (JLY) ry:stä Suomen Kiertovoima ry:ksi eli KIVOksi.

- Nimenmuutoksella haluamme alleviivata sitä, että moderni jäteala merkitsee kiertotalouden edistämistä. Suomalaiset itse ovat maamme suurin kiertovoima. Kierrätyksessä ja jätteen kiertoonlaitossa on kyse meidän kaikkien talkoista, Eksymä toteaa.

Eksymä ja paikalliset jätelaitokset kannustavat ottamaan lapset mukaan kiertoajatteluun jo pienestä pitäen. Jätteiden Yö onkin koko perheen tapahtuma ja ohjelmaa on kaikenikäisille.

Lisätiedot:

Riku Eksymä, toimitusjohtaja, Suomen Kiertovoima ry KIVO, 040 838 6643, riku.eksyma@kivo.fi

Paikkakuntakohtaiset tiedot perjantaina 9.6. pidettävistä Jätteiden yö -tapahtumista:

Joensuussa juhlitaan 20-vuotiasta Puhasta Antti Railion ja Huru-Ukot Bandin voimin. Puhas Oy järjestää Jätteiden yö -tapahtuman Joensuun Kontiosuon jätekeskuksella klo 18–23. Lue lisää: http://www.puhas.fi/uutiset/kaatiksella-kajahtaa-juhlistamme-20-vuotta-tayttavaa-yhtiotamme-perjantaina-9.6.-kaikille-avoimella-jatteiden-yo-tapahtumalla

Kajaanissa kannustetaan kokkisodan kisaajia ja bändiä kuunnellessaan voi ottaa kasvomaalauksen sekä kannustaa suosikkinsa voittoon Ekokympin sohvanpurkukisassa. Ekokymppi järjestää Jätteiden Yö-tapahtuman Kajaanin Raatihuoneentorilla klo 18–24. Lue lisää: http://www.eko-kymppi.fi/index.php?tid=324.

Oulussa maistellaan hävikkiruuasta valmistettuja herkkuja ja musiikkiesitysten ja välineteatteriesityksen lisäksi pääsee tutustumaan Ruskon jätekeskukseen opastetuilla kiertoajeluilla. Tapahtuman järjestää Oulun Jätehuolto Ruskon jätekeskuksessa klo 18–24. Lue lisää: https://oulunjatehuolto.fi/jatteiden-yo-9-6-kutsuu-hauskanpitoon-ja-kierratykseen-ruskon-jatekeskuksessa-tervetuloa-mukaan/

Saarijärvellä voi osallistua Sammakkokankaan leikkimieliseen tehtävärataan letunsyönnin ja elävän musiikin kuuntelun lomassa. Jätekeskus on auki klo 8–23 ja ohjelmaa on klo 17–20 välillä. Tapahtuman järjestää Sammakkokangas Oy. Lue lisää: http://www.sammakkokangas.fi/fi/jatehuolto/tietoa-yrityksesta/tiedotteet/jatteiden-yo/

Raumalla pääsee tutustumaan jätehuollon kalustoon suunnistuskisan ja musiikin lomassa. Hevossuolla Jätteiden Yö -tapahtuma starttaa klo 16 ja jäteasema on auki aina klo 24:ään asti. Musiikkia, makkaraa, kahvia, paljon ohjelmaa lapsille. Järjestäjänä Rauman Seudun Jätehuoltolaitos. Lue lisää: https://www.rauma.fi/raumanseudunjatehuoltolaitos/wp-content/uploads/sites/19/2017/05/jatehuoltolaitos_jatteiden_yo.pdf