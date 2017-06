Helsingin yliopiston sijoitus laski kansainvälisessä QS-vertailussa

8.6.2017 08:58 | Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston sijoitus kansainvälisessä QS-yliopistovertailussa tänä vuonna on 102:s, kun se viime vuonna oli 91. Tutkimuksen vaikuttavuus ja akateeminen maine arvioitiin kuitenkin viime vuotta vahvemmiksi.

Helsingin yliopiston sijoitus kansainvälisessä QS World University Rankings -vertailussa on tänä vuonna 102. Viime vuoden sijoitus oli 91, joten laskua on yksitoista sijaa. Helsingin yliopisto on sijoittui edelleen parhaiten suomalaisista yliopistoista.

QS-vertailun osa-alueista Helsingin yliopiston tutkimuksen vaikuttavuus arvioitiin viime vuotta vahvemmaksi. Lisäksi kyselyyn osallistuneet tutkijat arvioivat Helsingin yliopiston akateemisen maineen korkeammaksi kuin viime vuonna.

Laskua QS-vertailussa viime vuodesta oli maineessa työnantajien keskuudessa, ulkomaisen henkilökunnan ja ulkomaisten opiskelijoiden osuudessa sekä opettajien määrässä suhteessa opiskelijoihin.

QS:n julkaisemiin tietoihin sisältyy sijoitusten lisäksi yksittäisen yliopiston kokonaispistemäärään vertaaminen maailman yliopistojen pistemäärän keskiarvoon ja vastaavaan maakohtaiseen keskiarvoon. Maailman keskiarvoon verrattuna on Helsingin yliopiston pistemäärä noussut vuosittain viimeisen neljän vuoden ajan. Suomalaisten yliopistojen pisteiden keskiarvoon verrattuna on Helsingin yliopiston pistemäärä kohentunut kahden viimeisimmän vuoden ajan.

QS:n vertailussa on mukana yli 4000 yliopistoa, joista 980 parhaan yliopiston tulokset julkaistaan. QS-ranking kuuluu arvostetuimpien ja tunnetuimpien yliopistovertailujen joukkoon Shangain yliopistovertailun ja Times Higher Education -vertailun ohella.

Kansainvälisissä yliopistovertailuissa arvioidaan korkeakoulujen tutkimuksen määrää ja vaikuttavuutta, opetuksen laatua, yliopistojen mainetta tutkijoiden ja työnantajien keskuudessa sekä kansainvälisyyttä.

QS World University Rankings 2018 -tulokset

Mikä yliopistovertailu?