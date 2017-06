HSL alueen lähijunaliikenteessä kulkee ainostaan FLIRT-junia 19.6. alkaen

8.6.2017 08:57 | HSL Helsingin seudun liikenne

Kaikki HSL:n tilaamat lähijunaliikenteen vuorot ajetaan Sm5- eli FLIRT-junilla maanantaista 19.6. alkaen, mikä kohottaa merkittävästi kaluston palvelutasoa ja junaliikenteen ilmettä. Vanhimmat toistaiseksi liikenteessä olevat junat ovat Sm2-sarjaa 1970-luvulta.

Samana päivänä, kun junaliikenteessä siirrytään kokonaan FLIRT-kantaan, lipunmyynti lähijunissa loppuu. Lipunmyyntiuudistus on ajoitettu juuri siihen päivään, jolloin vanha kalusto jää pois käytöstä. Samana päivänä lähijunissa käynnistyy vuoden mittainen kokeilu, jossa pyöriä saa kuljettaa junissa myös ruuhka-aikoina.

Helsingin seudun lähijunaliikenteen ensimmäiset FLIRTIT lähtivät matkaan marraskuussa 2009. Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on vähitellen tilannut lisää junia ja syksyllä 2017 FLIRTEJÄ kulkee kaiken kaikkiaan 81.

Matkustajat ovat mieltyneet FLIRT-juniin. Kyytiin nousu ja poistuminen käyvät vaivattomasti, koska junat ovat koko pituudeltaan matalalattiaisia. Helsingin seudulla kulkevat FLIRTIT ovat nelivaunuisia yksiköitä, joissa on koko junan läpikäveltävä matkustamo. 160 kilometrin huippunopeus ja hyvä kiihtyvyys auttavat junien aikataulussa pysymistä. Kyyti on kuitenkin tasaista, sillä FLIRT-junat ovat ilmajousitettuja.

Junien energiatehokkuus on omaa luokkaansa jarrutus- ja lämmitysenergian talteenoton ansiosta. FLIRT ottaa HSL:n liikenteessä jarrutusenergiasta talteen keskimäärin yli 40 prosenttia ja parhaimpina kuukausina jopa 45 prosenttia. Energiaa juna kuluttaa noin 6 kWh/km.

FLIRT on lyhenne sanoista Fast Light Innovative Regional Train. Junat on valmistanut sveitsiläisen Stadler Railin tytäryhtiö Stadler Bussnang AG. FLIRT-junia on käytössä jo yli 1000 junayksikköä 14 maassa.

FLIRT (nelivaunuinen yksikkö)

• Huippunopeus 160 km/h

• Istumapaikkoja 204 + 34 junayksiköissä 42-81, istumapaikkoja 232+28 yksiköissä 1-41

• Pituus 75 metriä

• Leveys 3,2 metriä

• Korkeus 4,4 metriä

• Suurin akselipaino 16 t