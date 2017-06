Ilmarinen, Skanska ja Stora Enso rakennusseikkailulla SuomiAreenassa – Tulevaisuuden elinympäristö rakennetaan tänään

8.6.2017 09:08 | Ilmarinen

Miten rakennetaan tulevaisuuden koti ja työpaikka, jossa käyttäjä viihtyy? Osaammeko tämän päivän rakentamisessa ottaa huomioon tulevien sukupolvien tarpeet sekä asumisen, työnteon ja liikkumisen muuttuvat ratkaisut? Näihin kysymyksiin pureudutaan kesän SuomiAreenassa Ilmarisen, Skanskan ja Stora Enson järjestämässä tilaisuudessa Rakennusseikkailu 2100.

Rakentamisen laatu mitataan viime kädessä sillä, että rakennus on käyttäjälle terveellinen ja turvallinen ja tilan käyttäjä on siihen tyytyväinen. Miksi näin ei kuitenkaan aina tapahdu? SuomiAreenassa teemasta keskustelevat Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Rajakoski sekä asumis- ja sisustusohjelmista tuttu trendisuunnittelija Teuvo Loman.

Ilmarinen on Suomen suurimpia kiinteistösijoittajia ja merkittävä rakennuttaja. "Ptkäjänteisenä kiinteistösijoittajana otamme huomioon koko rakennuksen elinkaaren. Kestävä rakentaminen huomioi ekologiset, taloudelliset, tekniset ja sosiaaliset näkökohdat sekä tuottaa pitkäikäisiä rakennuksia, jotka myös muuntuvat asumistilanteen ja työnteon muutosten myötä”, Niina Rajakoski sanoo.

Tulevaisuuden elinympäristön rakentaminen lähtee onnistuneesta kaavoituksesta, jossa osataan ottaa huomioon niin olemassa oleva kaupunkirakenne ja infrastruktuuri kuin myös asumisen, työnteon ja liikkumisen muuttuvat ratkaisut tulevaisuudessa. Tästä teemasta SuomiAreenaan saapuvat keskustelemaan Skanskan kaavakehitysjohtaja Hille Kaukonen sekä Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine.

”Hyvä kaavoitus ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet. Puhun vahvasti joustavan kaavoituksen puolesta, jossa määritellään elinympäristön toiminallinen laatu, pihojen ja julkisten yhteisten tilojen viihtyisyys asukkaiden näkökulmasta sekä esimerkiksi materiaalien laatutaso ja kestävyys. Sen sijaan julkisivumateriaalien ja -värien tai muiden yksityiskohtien määrittely kaavoitusvaiheessa on mielestäni lyhytnäköistä ja rajaavaa. Se mikä on nyt trendikästä ei välttämättä kestä aikaa”, Hille Kaukonen sanoo.

Vastuullinen rakentaminen näkyy myös materiaaleissa ja siinä, miten niitä käytetään resurssiviisaasti. Valtaosa rakennusten elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä syntyy rakennuksen käytön aikana, mutta siihen vaikutetaan eniten rakentamisen aikaisilla valinnoilla. Tähän teemaan pureudutaan keskustelun kolmannessa osiossa, jossa lavalle nousevat Stora Enson Wood Products -divisioonan johtaja Jari Suominen sekä kansanedustaja, arkkitehti Anders Adlercreutz.

”Puurakentamisen osuus uudisrakentamisesta Suomessa on vain muutaman prosentin luokkaa, paljon alhaisempi kuin monessa muussa maassa. Kuitenkin puu on ainoa uusiutuva rakennusmateriaali, ja lisäksi ilmaston sekä materiaali- ja energiatehokkuuden kannalta erinomainen vaihtoehto. Puumateriaalien kehitys on ollut nopeaa, ja siksi uskomme, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa rakennuksista syntyy puupohjaisista materiaaleista”, sanoo Jari Suominen, Stora Enson Wood Products -divisioonan johtaja.

Keskustelun pohjalle tehdään kyselytutkimus, jossa selvitetään tämän päivän nuorten aikuisten näkemyksiä siitä, missä ja miten he haluaisivat tulevaisuudessa asua. Pitääkö suomalainen unelma omakotitalosta järven rannalla edelleen pintansa vai nähdäänkö tulevaisuudessa yhä enemmän esimerkiksi yhteisöllisiä asumisratkaisuja? Tutkimuksen tulokset julkistetaan SuomiAreenan yhteydessä.

Tilaisuuden juontajana toimii näyttelijä Nicke Lignell, joka tunnetaan myös omakotiasumiseen liittyvistä blogikirjoituksistaan. Keskustelua vauhdittavat Businessteatterin improvisaationäyttelijät, jotka esittävät oman tulkintansa rakentamisen tulevaisuudesta.

Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan ja kuvittelemaan, miltä tulevaisuuden rakentaminen näyttää! Voit osallistua keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa #tulevaisuudenrakentaminen.

Rakennusseikkailu 2100. Tulevaisuuden elinympäristö rakennetaan tänään.



Missä ja milloin:

Aika-lava, Gallen-Kallelankatu 7 (Hotelli Vaakunaa vastapäätä), Pori

keskiviikkona 12.7. klo 16.00‒17.15

Puhujat:

näyttelijä Nicke Lignell (juontaja)

(juontaja) trendisuunnittelija Teuvo Loman

rakennuttajapäällikkö Niina Rajakoski , Ilmarinen

, Ilmarinen kaavakehitysjohtaja Hille Kaukonen , Skanska

, Skanska kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine , Vantaan kaupunki

, Vantaan kaupunki kansanedustaja Anders Adlercreutz , Rkp

, Rkp johtaja Jari Suominen, Stora Enso Wood Products

