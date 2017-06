Pentikäinen: Kunnilla ja yrityksillä entistä vahvempi kohtalonyhteys

8.6.2017 13:00 | Suomen Yrittäjät

- Kunta kuolee, jos siellä ei ole menestyviä ja työllistäviä yrityksiä. Kunnan menestyksen kehä alkaa siitä, että on yrityksiä, jotka tuovat työtä ja sen kautta verotuloja rakentaa hyvinvointia ja huolehtia kaikista kuntalaisista, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi Kunnallisjohdon seminaarissa Oulussa.

Pentikäisen mukaan kuntien on sote- ja maakuntauudistuksen sekä keskittymiskehityksen vuoksi ratkaistava, miten ne pysyvät elävänä ja turvaavat tulevaisuutensa ja palvelunsa. Samalla moni muutostrendi haastaa suomalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Niiden on ratkaistava, miten ne menestyvät digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa, jossa yhä useampi yritys on pieni mutta katsoo maailmalle lähikulmien sijaan.

- Tässä maailmassa kunnat ja pk-yritykset tarvitsevat toisiaan enemmän kuin koskaan. Kuntien ja pk-kentän kohtalonyhteys on entistä vahvempi, Pentikäinen totesi.

Hän muistutti, että jos kunta hoitaa hyvin hankintansa, antaa tilaa yrittäjyydelle, palvelee yrittäjiään näiden ongelmissa, pitää palvelunsa ja taloutensa kunnossa sekä veronsa siedettävinä, se on yritykselle houkutteleva ympäristö.

- Lähtökohdat ovat erinomaiset, jos kunnan päättäjät ymmärtävät, että ainakin osa jokaisesta palvelusta on tuotettavissa yrittäjien voimin. Kun yritys saa tilaa toimia ja kunnista kasvua tuovia asiakkuuksia, se saa eväitä mennä maailmalle, Pentikäinen muistutti.

- Tähän tarvitaan kuntien ja yritysten uusi liitto, jossa markkinatalous valjastetaan palvelemaan kuntalaisia. Siinä ei kysytä, mitä kunta voi tehdä yrityksille - vaan siinä kysytään, mitä yritykset voivat tehdä kunnille ja kuntalaisille.



Ennätysmäärä osallistujia - ensi vuonna Tampereella

Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaari järjestettiin jo 25. kertaa. Se keräsi Oulun kaupunginteatteriin ennätysmäärän osallistujia, peräti 950 kuntapäättäjää, kunnan viranhaltijaa ja yrittäjävaikuttajaa eri puolilta Suomea. Ensi vuonna seminaari järjestetään Tampereella.