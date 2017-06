Hangossa herkutellaan edullisesti ensimmäistä kertaa järjestettävillä Taste Hanko -ravintolapäivillä

9.6.2017 15:00 | Restamax Oyj

Hangossa järjestetään viikonloppuna 16.–17.6. kaikkien aikojen ensimmäiset ravintolapäivät. Taste Hanko -tapahtumassa koko kaupunki viettää suurta ruokajuhlaa, jossa ruokailuelämyksen juomineen saa vain 20 eurolla. Tapahtuman idea on tullut Ravintola HSF:n ja Hangon Portin kehitysjohtaja Toni Kalliselta, ja se toteutetaan yhteistyössä Restamax Oyj:n ja hankolaisten yrittäjien kanssa.

Jo muissa kaupungeissa tutuksi tulleet ravintolaviikot on tiivistetty Hangossa yhden viikonlopun kestäväksi ruokafestivaaliksi. Tapahtumaan ovat lähteneet yli 20 Hangon ravintolaa sekä viisi majoitusalan yritystä, jotka tarjoavat huoneita 20 prosentin alennuksella. Lisäksi Itäsatama ja Itämeren Portti tukevat ravintolapäiviä antaen 20 prosentin alennuksen venepaikoista. Restamaxin ravintoloista mukana ovat Stefan’s Steakhouse, Ravintola HSF ja Hangon Portti.



Idea tapahtumasta lähti etenemään, kun kaupungin yrittäjät kerääntyivät yhteen ja Kallinen esitteli heille suunnitelmansa.

- Tapahtumaa ryhtyi tukemaan yli 20 yrittäjää ja on ollut mahtavaa huomata Hangon puhaltavan vahvasti yhteen hiileen. Yhteisöllisyys näkyy ravintolapäivillä varmasti myös ulos päin ja toivon sen jättävän vierailijoihin lähtemättömän vaikutuksen Hangosta leppoisana kesäkaupunkina, toteaa Kallinen.

Tapahtuman odotetaan houkuttelevan paikalle paljon erityisesti veneilijöitä, mutta viikonlopun edulliset yöpymishinnat kutsuvat myös maanteitse saapuvia gastronomian ystäviä. Taste Hanko vahvistaa Hangon imagoa ruokakulttuurikaupunkina, mikä vaikuttaa positiivisesti myös kaupungin talouteen.

Hanko tarjoaa ruokamatkoja kaikkialle maailmaan

Idyllisessä etelän kesäkaupungissa haistellaan mereltä puhaltavia kansainvälisiä tuulia, harrastetaan tennistä ja golfia tasokkailla kentillä sekä nautitaan ulkosaariston ainutlaatuisesta tunnelmasta. Hangosta löytyy lisäksi erinomainen kattaus ravintoloita, jotka tarjoavat makuja ympäri maailmaa. Rikas paikallinen ravintolakulttuuri olikin loistava kimmoke ryhtyä ideoimaan oman kylän ruokatapahtumaa.

- Kilometrin sisältä löytyy ruokaa aasialaisesta tapaksiin sekä pihvistä pizzaan ja pastaan, ja kaikki ravintolamme ovat huippulaadukkaita. Hanko houkuttelee jo nyt vierailijoita upeilla harrastusmahdollisuuksillaan ja miljööllään, mutta Taste Hangon aikana tänne on mahdollisuus tulla kokemaan myös edullisia makumatkoja eri puolille maailmaa, iloitsee Kallinen.



Hangon ravintolapäivissä ovat mukana seuraavat toimijat: Ravintola Makana, Ravintola Bravas Pinchos y Vino, Stefan's Steakhouse ja Ravintola HSF, Skiffer, Hotel Bulevard Hanko, Bed and Breakfast Villa Garbo, Beach bar Plagen, Makaronitehdas, Classic Pizza Restaurant, På Kroken, Bryggan, Bed & Breakfast Villa Solgården, Alan’s Café, Cafferie, Tellina & Thalatta, Hangon Portti, HSF Marine, Ravintola Origo sekä Regatta span ravintola Solsidan.

Tutustu Taste Hanko -ravintolapäiviin tarkemmin täällä.

Toni Kallinen, kehitysjohtaja, Ravintola HSF ja Hangon Portti

