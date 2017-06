Vanhassa Kauppahallissa vietetään Maiskiaisia 12. kesäkuuta

8.6.2017 14:42 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Vanhassa Kauppahallissa vietetään suosittuja Maiskiaisia Helsinki-päivän kunniaksi 12. kesäkuuta klo 15–20. Tule maistelemaan kauppiaiden loihtimia herkkuja pikkurahalla ja kuule paikan historiasta opastetulla kierroksella. Tunnelmaa nostattaa rosoisilla folkblues-mausteilla soittava duo Kaikuluotain sekä Adeola.

Illan aikana järjestetään tasatunnein kello 15–19 myös opastettuja kierroksia, joilla pääset kuulemaan Vanhan Kauppahallin historiasta. Nouda ilmainen lippusi kierrokselle Annan Villilihasta tapahtumapäivänä. Kullekin kierrokselle mahtuu korkeintaan 15 henkilöä. Tervetuloa nauttimaan hallin ainutlaatuisesta tunnelmasta hyvän ruoan ja juoman kera!

Uusi lihakauppa erikoistuu lähilihaan ja Italiaan

Vanhan Kauppahallin kauppiaiden joukkoon liittyi toukokuussa The Three Butchers, joka tarjoaa valikoitua tuorelihaa ja herkullisia leikkeleitä. Nälkäisille ohikulkijoille on tarjolla myös suussa sulavia street food -annoksia.

Uudet lihakauppiaat täydentävät valikoimiaan vuodenajoittain - kesäkaudella tiskit täyttyvät maukkaista grilliherkuista. Lähituottajien tuotteiden rinnalla tiskistä löytyy myös makuja Italiasta.

Kesäkaudella Vanha Kauppahalli palvelee myös sunnuntaisin

Vanha Kauppahalli palvelee kesäsesongin aikaan myös sunnuntaisin. Maanantaista lauantaihin kauppahalli on avoinna kello 8–18 ja sunnuntaisin 27. elokuuta saakka klo 10–17. Juhannusaattona 23.6. Vanha Kauppahalli palvelee kello 8–15, juhannuspäivänä 24.6. ja sunnuntaina 25.6. kauppahalli on suljettu.

Vuodesta 1889 palvellut Vanha Kauppahalli on yksi Helsingin suosituimpia matkailunähtävyyksiä. Vuonna 2016 hallissa vieraili yli 1,4 miljoonaa kävijää.