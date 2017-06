Pikaraitiotien vaunusta tulee esteetön ja sinivihreä

8.6.2017 15:30 | HSL Helsingin seudun liikenne

Kun pikaraitiotien 550 liikenne Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä alkaa, uudella linjalla kulkee sille suunniteltua kalustoa. Vaunujen muotoilusta on valmistunut ensimmäinen konsepti. Suunnittelun pohjana on ollut HKL:n uusin Artic-raitiovaunu, johon matkustajat ovat mieltyneet.

Artic XL-vaunun suunnittelun lähtökohtana on ollut asiakaslähtöinen palvelumuotoilu. Lapsiperheiden ja hitaasti liikkuvien tarpeet ovat olleet muotoilussa tärkeällä sijalla. HSL ja HKL ovat esteettömyyden varmistaakseen testanneet vaunun mallia useammankin kerran yhdessä Helsingin vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen edustajien kanssa.

Artic XL on koko pituudeltaan matalalattiainen ja vaunussa on paikkoja pyörätuoleille ja opaskoiralle. Istumapaikoista on suurempi osa lattiatasossa kuin nykyisissä vaunuissa. Seisoville matkustajille on enemmän tilaa kuin tämän hetken kalustossa.

Esteettömyys palvelee kaikkia matkustajia, sillä vaunu, jossa on sujuva liikkua, ei joudu odottamaan pysäkeillä pitkiä aikoja. Nopeat ja sujuvat pysäkkitoiminnot ovat keskeinen osa pikaraitiotien konseptia.

Artic XL:ssä on ovet molemmilla sivuilla ja vaunu on ilmastoitu. Liikenneinfoa kertovia näyttöjä on enemmän kuin nykyisissä vaunuissa.

Pikaraitiotiellä matkustetaan sinivihreissä vaunuissa, joten Artic XL kunnioittaa Helsingin raitioliikenteen perinteistä väriä. Metallinhohtoinen sinivihreä ei kuitenkaan ole identtinen nykyisten raitiovaunujen värin kanssa. Sävy viestii sitä, että uusi reitti on nimenomaan pikaraitiotie, joka poikkeaa luonteeltaan nykyisestä linjastosta.

Pikaraitiotien vaunu on nyky-Articin isoveli

Pikaraitiotie 550 korvaa bussilinjan 550, joka on HSL-alueen vilkkain ja erittäin kuormitettu bussireitti. Suurten matkustajamäärien kuljettamisen tarve on otettu vaunun suunnittelussa huomioon. Artic XL on 34,5 metriä pitkiä ja siinä on 76 istumapaikkaa ja 180 seisomapaikkaa. Kyytiin mahtuu noin 20 prosenttia enemmän matkustajia kuin nykyiseen Artic-vaunuun. Telibussiin verrattuna Artic XL kuljettaa yli kolminkertaisen määrän matkustajia.

Pikaraitiotien vaunu on jatkettavissa 44 metrin pituisiksi, jolloin kapasiteetti on 80 prosenttia suurempi kuin perussarjan Articissa.

Artic XL -vaunut ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Jarrutusenergia otetaan talteen ja se käytetään ilmastointiin sekä talvella vaunujen lämmittämiseen.

Uudet vaunut on suunniteltu niin, että ne voivat kulkea pikaraitiotien lisäksi Helsingin nykyisessä raitiotieverkossa. Artic XL:n prototyyppi on tulossa HKL:n käyttöön Helsingin kantakaupungin reiteille kesällä 2019. HSL ja HKL saavat tällä tavalla uudesta vaunusta käyttökokemuksia sarjatuotantovaunun viimeistelyä varten. Pikaraitiotien liikenne käynnistyy näillä näkymin 2020-luvun alussa.

HSL:n ja HKL:n yhteistyökumppanina vaunun suunnittelussa on ollut muotoilutoimisto Idis Design Oy.

HKL on tilannut pikaraitiotien vaunut Transtech Oy:ltä, joka on osa tsekkiläistä Škoda Transportation Groupia. Vaunut valmistetaan Transtechin Otanmäen tehtaalla Kainuussa. Niitä tulee liikenteeseen kaiken kaikkiaan 29 kappaletta.