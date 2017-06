Helsinki-päivän juhlinta kasvaa kaksipäiväiseksi

9.6.2017 14:09 | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsinki-päivä on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa ja sen kunniaksi tänä vuonna juhlitaan kahden päivän ajan 11. ja 12.6. Juhlat käynnistyvät sunnuntaina ja jatkuvat ympäri kaupunkia lähes 200 tapahtuman voimin pitkälle maanantai-iltaan.

Tuore pormestari Jan Vapaavuori odottaa ensimmäistä Helsinki-päiväänsä innolla:



”On ilo ja kunnia päästä isännöimään jo 58 vuoden ajan järjestettyjä perinteisiä aamukahveja ja tapaamaan kanssakaupunkilaisia.”



Vapaavuoren päivään kuuluu Senaatintorilla kello 9–11 järjestettävien aamukahvien lisäksi tervehdyskäynti ensimmäisen kaupungin syntymäpäivänä syntyneen helsinkiläisvauvan luona. Onpa töölöläinen pormestari myös ehdolla Stadin kundiksi Stadin Slangi ry:n järjestämässä Stadin friidu ja kundi -kilpailussa. Voittaja selviää Espan lavalla kello 9.30 alkavassa tapahtumassa, jossa titteleistä kilpailevat Vapaavuoren lisäksi muun muassa Jörn Donner, Vesa-Matti Loiri, Irja Askola ja Pirkko Saisio.

Helsinki-päivän entistäkin monipuolisempi ohjelmisto on suurelta osin kaupunkilaisten talkootyön ansiota. Vaikka ei olisikaan itse järjestämässä ohjelmaa, on Helsinki-päivänä tänä vuonna erityisen helppoa lahjoittaa oma panostuksensa vapaaehtoistyöhön itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Hiiop100.fi-sivustolle on koottu useita Helsinki-päivän tapahtumia, kuten Kustaankartanon yhteislaulujuhla tai Puu-Vallilan lasten katubileet, joihin voi ilmoittautua mukaan.

Suomen 100-vuotisjuhla näkyy ohjelmassa monella tapaa. Satavuotias helsinkiläinen teräsmies Torsten Liljeberg nostaa kartanon ensimmäiset varhaisperunat Herttoniemessä, kaupungintalon juhlasalissa kokoonnutaan yhteislaulutilaisuuteen, jonka ohjelmisto koostuu kappaleista Suomen itsenäisyyden ajalta, ja 40 Stefan Lindforsin muotoilemaa hyljeveistosta valloittavat Senaatintorin juhlan kunniaksi.

Sunnuntain ohjelmassa painottuvat lapsiperheille suunnatut tapahtumat ja maanantaina tarjolla on kaikille kaupunkilaisille muun muassa perinteisiä klassikko-ohjelmanumeroita sekä täysin uusia tapahtumia. Koko ohjelma löytyy osoitteesta www.helsinkipäivä.fi, jonne voi myös koota oman suosikkilistansa ja jakaa sen kavereiden kanssa. Kaikkiin päivän tapahtumiin on vapaa pääsy. Kuulovammaisia palvelee viittomakielen tulkki, joka on paikalla seuraavissa tapahtumissa: Helsinki-päivän avaus ja aamukahvit Senaatintorilla klo 9 sekä Stadin friidun ja kundin julkistus Espan lavalla noin klo 11.15.

Helsinki-päivää on vietetty vuodesta 1959 lähtien. Aloitteen nimikkopäivän vietosta teki Helsinki-Seura. Kuningas Kustaa Vaasa perusti Helsingin Vantaanjoen suulle 12. kesäkuuta 1550.

Kuvia Helsinki-päivästä

Lisätietoja

tapahtumatuottaja

Marianne Saukkonen

Helsinki Marketing

puh. 09 310 25705

marianne.saukkonen@hel.fi







Anna Kanervirta

Tiedotussihteeri

Helsingin kaupunginkanslia

anna.kanervirta@hel.fi

puh. 09 310 36953