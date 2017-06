Iistimpää! Katutaidekesän superviikonloppu Helsingissä 10.–11.6.2017

8.6.2017 14:46 | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Katutaiteen superviikonloppuna 10. –11.6.2017 Helsingissä toteutetaan kaksi isoa katutaideteosta: Kulosaaren melumuurin maalaus ja Vaasanpuistikon uusi ilme. Kulosaaren melumuurin valmistumista voi ihailla parhaiten metrosta. Vaasanpuistikon tapahtumassa kuka vain voi osallistua maalaamiseen.

Kulosaaren melumuuria maalataan 300 metrin matkalta. Teoksen toteuttaa noin 40 taiteilijaa. Mukana maalaamassa on muun muassa pari graffitin Suomen mestaria ja alan kärkinimiä, kuten Trama, Jani Tolin, Deos, Close, Mion, Nora Helsinki ja Jugix2.



”Kuolasin muuria ja sen loistoa junnuna, sen maalaukset puhutti. Loiston kuoltua, sen harmaus ei ole puhuttanu, lähinnä harmittanu. Arvostan muuria, sen historiaa ja takaisinpaluuta!” maalari Jugix2 hehkuttaa.



Kulosaaren melumuurin teos näkyy parhaiten matkustamalla metrolla Kulosaaren ja Herttoniemen asemien välin. Pääsy työskentelyalueelle tai sen välittömään läheisyyteen on ehdottomasti kielletty ulkopuolisilta turvallisuuden vuoksi.



Kulosaaren melumuurin maalaus aiheuttaa muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Yksi keskustan suuntaan kulkeva kaista Itäväylällä on suljettu koko meluvallin pituudelta lauantain ja sunnuntain ajan. Melumuuria vastapäätä oleva metroaseman puoleinen Tupasaaren bussipysäkki on suljettu.



Avoimet maalaussessiot Vaasanpuistikossa



Katutaide levittäytyy nimensä mukaisesti kadulle, kun Kallion katutaidetorin maalaustalkoot järjestetään 10.–11.6.2017 klo 12–17. Vaasanpuistikko saa uuden ilmeen, kun kadun pintaan maalataan kaikille avoimissa työpajoissa Laura Lehtisen suunnittelema taideteos ”Kemut meren äärellä”.



Taiteilijat ja ohjaajat avustavat työpajan osallistujia paikan päällä. Helsinki Urban Art tarjoaa maalit, pensselit ja suojavarusteet, työvälineinä ovat telat ja pensselit. Työpajoihin osallistuminen on ilmaista.



Suvilahdessa voi tutustua katutaiteen näyttelyihin. Make Your Mark -galleriassa on esillä ”Tatunkhamon: Endless, Nameless” (os. Kaasutehtaankatu 1, Rakennus 6). Geezers -maalikauppagallerian Art Cornerissa on avoinna näyttely ”Ihassama” (os. Pengerkatu 22).



Katutaiteen superviikonloppu on osa Helsingin Katutaidekesää 2017. Tapahtumat ja vinkit omatoimisiin katutaideretkiin on koottu Katutaidehelsinki -sivustolle.

