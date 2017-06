Mediatiedote: Sanakirja.fi on nyt valmis lomareissuun – mukana matkailufraaseja 11 kielellä

Kielikone

Kielikone on digitaalisten sanakirja- ja kielipalvelujen markkinajohtaja Suomessa. Julkaisimme ensimmäisen MOT®-sanakirjan vuonna 1989. Sanakirja.fi on uusi, MOT®-sanakirjasisältöihin perustuva sanakirja- ja sanojenoppimispalvelumme, joka tarjoaa ilmaiseksi suomen, ruotsin, englannin, saksan, ranskan, italian, espanjan, venäjän ja 37 muun kielen keskeisen sanaston. Lisäksi Sanakirja.fi sisältää yli 1000 valmista sanalistaa, joiden avulla sanoja voi opetella pelaamalla! Sloganimme on “Language is a SUPER POWER” – aloita supervoimien hankkiminen osoitteessa www.sanakirja.fi.

Gummerus

Gummerus on hyvällä sykkeellä toimiva ja laadukas yleiskustantamo, yksi Suomen vanhimmista. Tehtävämme on tuottaa suomalaisille lukijoille elämyksiä huviksi ja hyödyksi. Olemme kirjailijan ammattitaitoinen ja sitoutunut kumppani kustantamisen kaikissa vaiheissa. Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse, tekevät kädet ja hyvä sydän. Hyvin verkostoitunut ja taloudellisesti vakaa kustantamomme on toiminut itsenäisenä perheyrityksenä vuodesta 1872.