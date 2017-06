Tampereen ravintolauutuus Ranta pitää sisällään jättiterassin, yökerhon ja kansainvälisen ruokalistan

14.6.2017 09:00 | Restamax Oyj

Ratinan suvannon äärellä sijaitseva tuore kesäravintola tarjoaa kiireetöntä lomatunnelmaa, ruokaa ja bileitä. Yli 1200-paikkainen Ranta pitää sisällään kaupungin suurimpiin lukeutuvan vasta-avatun terassin ja iltaisin toimivan yökerhon.

Ravintolatulokasta luotsaa Restamax Oyj:llä yökerhojen aluepäällikkönä toimiva Sauli Virtanen ja konsernin tytäryhtiö Rivermax Oy:n toimitusjohtaja Teemu Aaltonen. Alan kokeneet konkarit halusivat luoda rennon kesäkeitaan, joka tarjoaa puitteet niin päiväsaikaan terassilla istuskeluun kuin vauhdikkaampiinkin iltarientoihin.



Rannan logossa paistatteleva mehukas ananas kiteyttää konseptin nopeasti: raikas, kutsuva ja kesäinen.



- Ihmiset janoavat elämyksiä ja koko ravintolaa lähdettiin rakentamaan sen pohjalta. Meille oli tärkeää tehdä Rannasta helposti lähestyttävä kesärafla, jonka terassilla pääsee välittömästi lomafiilikseen, Virtanen lupaa.

Aaltosen mukaan uutta ravintolaa luodessa on tärkeintä pystyä sisäistämään, mitä ihmiset haluavat.

- Sijaintimme on erinomainen, maisemat Tampereen parhaimmistoa ja liki 600 hengen terassimme on kaupungin suurimpia. Rannan yläkerrassa sijaitseva ravintola Poro on sisätilojen kautta yhteydessä Rantaan tuoden kokonaisuuteen terassinsa kanssa noin 650 asiakaspaikkaa lisää. Yhdessä Ratinan ravintolalaivojen ja maan mittavimman yökerhokokonaisuuden kanssa Ranta muodostaa aikamoisen ravintolakeskittymän, Aaltonen kuvailee.

Modernia tropiikkia ruokalistalla ja sisustuksessa



Kuuman kesäpäivän kietoessa lomailijan lempeään otteeseensa ruokalistalta löytyy suolaista moneen makuun.



- Annosten takana ovat Suomen kokkimaajoukkueen kapteeni Kristian Vuojärvi sekä Poron keittiöpäällikkö Mikko Smeds. Ranta tarjoaa rentoa, kesäistä terassiruokaa, jossa on kansainvälinen twisti. Listalta löytyy esimerkiksi falafel-pitaleipää, quesadilloja kasvisversiona, tacoja, burgereita ja erilaisia salaatteja. Keittiö on normaalisti auki yhdeksään, tarvittaessa pitempään, Virtanen kertoo.

Rannan sisustussuunnittelusta vastannut Lilli Laine on tavoittanut tropiikin rantabaarien tunnelman värien, materiaalien ja tyylin kautta. Tilan viimeistelevät graffititaitelija TareBrushin lautaseiniin maalaamat teokset.

Ranta

Hatanpään valtatie 1, Tampere

Avoinna: ma–ti 14–22, ke 14–04, to 14–22 ja pe–la 12–04. Keittiö: ma–to 14–21 ja pe–la 12–21.

Lisätiedot:

Teemu Aaltonen, osakas ja toimitusjohtaja Rivermax Oy, puh. +358 40 848 2015

Sauli Virtanen, yökerhojen aluepäällikkö, Restamax Oyj, puh. +358 40 778 1602

Jakelu:

STT Info

Keskeiset tiedotusvälineet

www.restamax.fi, www.ravintola.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluun noin 120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 4 500 työntekijää.



Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi