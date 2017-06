Veikkaus vähentää henkilöstöään rajusti

8.6.2017 17:31 | Ammattiliitto Pro

Veikkaus vähentää 129 työntekijää yt-neuvotteluiden lopputuloksena. Veikkauksen edelliset yt-neuvottelut päättyivät vuoden 2017 alussa. Ammattiliitto Pron näkemyksen mukaan Veikkaus ei ole toiminut yhteistoimintalain mukaisesti nyt päättyneiden neuvotteluiden osalta. Pron mukaan työnantaja oli tehnyt päätökset henkilöstön vähentämisestä jo ennen neuvotteluiden alkua. Yhtiö on toiminnallaan laiminlyönyt työntekijöidensä hyvinvointia ja lain noudattamista ylimitoitettujen tulostavoitteiden vuoksi.

Veikkaus ilmoitti tänään 129 henkilön vähentämisestä yt-neuvotteluiden lopputuloksena. Lisäksi Veikkaus ilmoitti muuttavansa 10 henkilön tehtäväkuvaa oleellisesti, näistä suurin osa on esimiestehtävien poistumisia. Nyt päättyneet yt-neuvottelut käynnistyivät tämän vuoden huhtikuussa. Neuvottelujen kohteena oli 140 henkilön irtisanominen ja 20 henkilön työtehtävien oleellinen muuttaminen.

Yt-neuvotteluiden aikana Veikkauksesta irtisanoutui noin 70 henkilöä. Irtisanoutumisilla ei ollut merkittävää vaikutusta Veikkauksen alkuperäiseen ilmoitukseen 140 henkilön irtisanomistarpeesta. Näin ollen Veikkauksen henkilöstön määrä vähenee enemmän kuin neuvotteluiden käynnistyessä arvioitiin vähennystarpeeksi, yhteensä yhtiön henkilöstön määrä vähenee lähes kahdellasadalla henkilöllä. Samanaikaisesti Veikkaus suunnittelee myös varastohenkilöiden ja kasinon siivouksen ulkoistamista.

Ammattiliitto Pron näkemyksen mukaan Veikkaus ei ole toiminut päättyneissä neuvotteluissa yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Työnantaja on tehnyt päätöksensä henkilöstön vähentämisestä jo ennen yt-neuvotteluiden alkua. Näin ollen henkilöstö ei ole voinut vaikuttaa millään tavalla neuvotteluiden lopputulokseen. Pro katsoo, että nyt tehdyn suuruisilla vähennyksillä töistä selviytyminen Veikkauksessa ei onnistu normaalia työaikaa noudattamalla.

Katteettomia lupauksia

Veikkauksen edelliset yt-neuvottelut saatiin päätökseen alkuvuodesta 2017. Toimihenkilöt ja osin työntekijät sijoitettiin uusiin tehtäviin yt-neuvotteluiden myötä. Alkuvuonna päättyneiden neuvotteluiden aikana työnantaja ei tuonut millään tavalla esiin sitä, että tulevat uudet tehtävät olisivat olemassa vain muutaman kuukauden ajan. Veikkauksen henkilöstö kokee tulleensa työnantajan pettämäksi neuvotteluissa.

Henkilöstö ylimitoitettujen tulostavoitteiden uhri

Veikkauksessa on ajauduttu työsuojelullisiin ongelmiin. Yhtiö perustelee henkilöstönsä vähennystarvetta työtehtävien päällekkäisyyksillä. Henkilöstö ei väitettyä päällekkäisyyttä ole työssään havainnut. Yhtiön henkilöstö tekee jatkuvasti ylitöitä, työaikaliukumien saldokertymät ylittävätkin toistuvasti työehtosopimuksen vastaisesti. Lisäksi sopimuksen vastaisilla työaikapankeilla on kätketty tehtyjä työtunteja, näin ollen työntekijät ovat joutuneet tekemään harmaata ylityötä työnantajan hyväksi. Kaiken päälle työnantaja haluaa kajota nyt myös työntekijöiden jo sovittuihin kesälomiin. Työnantaja on toiminnallaan aiheuttanut merkittävällä tavalla työntekijöiden uupumista.

- Ovatko Veikkauksen tulostavoitteet niin ylimitoitettuja, ettei henkilöstön hyvinvoinnilla ja lain noudattamisella ole mitään merkitystä voitontavoittelun tiellä, kysyy Ammattiliitto Pron palvelusektorin johtaja Else-Mai Kirvesniemi.