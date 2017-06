Historialliset työhevoset, traktorit ja työkoneet vyöryvät tänään Rautatientorilta Mannerheimintielle – seuraa suoraa lähetystä tapahtumasta

9.6.2017 06:00 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja sen yhteistyökumppanit ovat tuoneet maa- ja metsätalouden historiallisia työkoneita näytille avoimeen yleisötapahtumaan Helsingin Rautatientorille. Tapahtuma on auki tänään perjantaina 9.6. kello 9-15. Noin 70 maaseudun työkoneen MTK 100 -työkonekavalkadi lähtee liikkeelle Kaisaniemen puistokujalta kello 13.15. Kulkue suuntautuu Mannerheimintietä pitkin kohti Messukeskusta, jossa on samanaikaisesti käynnissä MTK:n 34. liittokokous. Loput kolmisenkymmentä konetta jäävät parkkiin Rautatientorille kello 15 asti.

Suomen itsenäisyyden ja MTK:n 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävässä tapahtumassa on mukana myös viimeisintä traktori-, puimuri- ja metsätyökonekalustoa. Torilla on luvassa maaseutuhenkistä ohjelmaa, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Ohjelmassa on mm Koko Suomi tanssii -tanssihaaste ja karhunveistoa moottorisahalla. Torilla on useita MTK:n yhteistyökumppanien esittelypisteitä, joissa voit mm. tutustua lasten ruokakouluun, suomalaisten elintarvikeyritysten antimiin, kestäviin lannoitusmenetelmiin, kokeilla viljan jauhamista sekä osallistua erilaisiin visailuihin.



Kavalkadin ja toritapahtuman kautta MTK haluaa nostaa esiin maa- ja metsätalouden sekä maaseudun tärkeän merkityksen suomalaiselle yhteiskunnalle sekä historiassamme että tulevaisuudessa. Toritapahtuman avaa MTK:n johtokunnan 3. puheenjohtaja Markus Eerola.



– Maatalouden koneellistuminen on antanut mahdollisuuksia rakenteellisiin uudistuksiin tiloilla. Satomäärät ovat kasvaneet, ruokaa on saatu tuotettua enemmän ja paremmin. Kehitys on vienyt myös kohti kestävämpää maataloustuotantoa, Markus Eerola sanoo.

– Nykypäivän konevienti ja uudet keksinnöt kuten metsäkoneet, traktorit, puimurit ja vaikkapa Suomessa alun perin kehitetyt kylvölannoittimet ovat myös keskeisiä vientituotteitamme, Eerola muistuttaa.

Kutsumme median edustajat seuraamaan tapahtuman avausta Rautatientorille kello 9 sekä työkonekavalkadia kello 13.15. Voit seurata Rautatientorin tapahtumaa suorana lähetyksenä täältä.



MTK perustettiin helluntaikokouksessa vuonna 1917. Järjestön 100-vuotisjuhlavuoden teemana on ammattiylpeys. MTK:n liittokokouksessa käsitellään tänään järjestön tulevaisuusasiakirja.



Työkonekavalkaditpahtuman järjestävät yhdessä MTK:n kanssa Aarre-lehti, Apetit, BELARUS -gruppa Finljandija, Hankkija, Helsingin kaupunki, HKScan, Koneviesti, LähiTapiola, Maaseudun Sivistysliitto, Masinistit ry, International Harvester Suomi, John Deere Club Finland, Fordson Club Finland, Maaseudun Tulevaisuus, Ponsse, Raisio Oyj (Elovena ja Raisioagro), Ruokatieto Yhdistys ry, Sampo Rosenlew, Suomen maatalousmuseo Sarka, Suomen 4H-liitto, Tanssin Tiedotuskeskus Dance Info Finland, Tapahtumapalvelu Järjestys.fi, Valtra, Vanhat Valmetit -traktorikerho ry, Yara, Ypäjän Hevosopisto, useat koti- ja maatalousmuseot sekä yksittäiset kone- ja traktoriharrastajat ja MTK:n jäsenet.

