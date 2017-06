Bambora ja MobilePay mahdollistavat mobiilimaksamisen sekä iOS- että Android-puhelimilla ensimmäisenä Suomessa

MobilePay

MobilePay on käytössä yli 4 miljoonalla kuluttajalla Pohjoismaissa ja 500 000 suomalaisella. MobilePay toimii niin kuluttajien välisissä rahasiirroissa kuin myymälöissä, ravintoloissa, verkkokaupoissa ja mobiilisovelluksissakin. Pohjoismaissa sovellus on käytössä yli 45 000 kauppiaalla ja noin 10 000 verkkokaupassa. MobilePay on Danske Bankin omistama tavaramerkki ja sitä voivat käyttää kaikkien pankkien asiakkaat.

Bambora

Bambora on globaali maksuyhtiö, joka auttaa yrityksiä kasvamaan haluamallaan markkinapaikalla – myymälöissä, verkossa tai mobiilisovelluksissa.Tukholmassa vuonna 2015 perustettu Bambora on ryhmä yrityksiä, joilla on vuosikymmenien kokemus maksuliikennealasta. Yli 700 työntekijänsä ja 300 kaupallisen kumppaninsa avulla Bambora on nyt globaali yhtiö, joka hoitaa maksutapahtumia yli 60 maassa ja jolla on toimisto 14 kaupungissa. Lue lisää Bamborasta: www.bambora.com.