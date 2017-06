Art Goes Logomo – suurin nykytaiteen ryhmänäyttely kahteen vuosikymmeneen Turussa

9.6.2017 13:31 | LOGOMO

Turussa on esillä suurin nykytaiteen ryhmänäyttely kahteenkymmeneen vuoteen. Art Goes Logomo esittelee 20 kansainvälistä nykytaiteilijaa meiltä ja muualta suuressa Logomo-salissa 10.6.-13.8.2017. Monet ulkomaisista, kansainvälisesti tunnetuista taiteilijoista ovat ensimmäistä kertaa esillä Suomessa ja myös suuri osa näyttelyn teoksista on ennennäkemättömiä. Tai ennenkuulemattomia, kuten Roberto Pugliesen vaikuttava La Finta Semplice. Art Goes Logomo -näyttely on koottu Logomon ja nykytaiteen galleria MAKASIINI CONTEMPORARYn yhteistyönä.

Galleristi Frej Forsblom, MAKASIINI CONTEMPORARY sekä Roberto Pugliesen teos La Finta Semplice.

Valtava ääni-installaatio johtaa nykytaiteen maailmaan Ryhmänäyttelyn kuraattorina toimii galleristi Frej Forsblom, joka on koonnut Logomo-saliin korkealaatuisen kattauksen nykytaiteen eri ilmaisumuotoja – installaatioita, videoita, valokuvia, veistoksia ja maalauksia. Näyttelytilan keskiössä on Roberto Pugliesen erilaisista jousisoittimista koostuva La Finta Semplice -ääni-installaatio, jonka äänimaailma valtaa koko salin. Se johdattaa kävijän yhä syvemmälle nykytaiteen moniulotteiseen maailmaan. Ennennäkemätöntä Suomessa Näyttely on läpileikkaus sekä nuoren polven että hiukan vakiintuneemmista nykytaiteilijoista, jotka kaikki ovat kiinnostavassa vaiheessa uraansa. Monet heistä ovat maailmalla erittäin tunnettuja, ja nyt heidän teoksiaan nähdään myös täällä. - Pugliese on nyt ensimmäistä kertaa esillä Suomessa, samoin esimerkiksi Nir Hod, Angel Otero ja Bosco Sodi, Forsblom luettelee. Kotimaisia taiteilijoita edustavat muiden muassa Nanna Susi, Osmo Rauhala ja Katja Tukiainen. - On hienoa nostaa kotimaista nykytaidetta kansainvälisten teosten rinnalle ja näyttää, että taustoilla ei ole sinänsä merkitystä, kun taide on tarpeeksi korkealaatuista, Forsblom kuvailee. Logomo antaa taiteelle tilaa Logomo tulee jatkossa olemaan vakavasti otettava lisä museo- ja galleriakenttään. Näyttelytilana toimiva Logomo-sali on korkea ja monipuolisesti muokattava tila, joka mahdollistaa ripustamisen ja näytteillepanon taiteen ehdoilla. Tavoitteena on tehdä Logomon taidenäyttelyistä jokavuotinen tapahtuma, joka tuo korkeatasoista kansainvälistä taidetta myös museoiden ulkopuolelle. Ensimmäinen Art Goes Logomo viitoittaa tälle tietä. Art goes Logomo -ryhmänäyttely on avoinna 10.6.-13.8.2017 päivittäin (ei juhannusviikonloppuna). Näyttelyn taiteilijat Ulkomaiset: Gerald Davis (USA), Luis Gispert (USA), Nir Hod (Israel), Fabian Marcaccio (Argentiina), Bosco Sodi (Meksiko), Angel Otero (Puerto Rico), Rannva Kunoy (Färsaaret) ja Roberto Pugliese (Italia). Suomalaiset: Viljami Heinonen, IC-98 (Visa Suonpää ja Patrik Söderlund), Ola Kolehmainen, Sami Korkiakoski, Heikki Marila, Leena Nio, Osmo Rauhala, Nanna Susi, Riiko Sakkinen, Tommi Toija, Katja Tukiainen ja Jenni Vakkilainen.

Galleristi Frej Forsblom, MAKASIINI CONTEMPORARY sekä Roberto Pugliesen teos La Finta Semplice. Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä sekä MAKASIINI CONTEMPORARYn galleristi Frej Forsblom avajaispäivän tunnelmissa.