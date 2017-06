Digita Oy ja Taloustutkimus Oy: Taloustutkimus ja Digita pilotoivat uutta tutkimusmenetelmää hybridi-tv-ympäristössä

Digitan antenni-tv-verkon maksu-tv-kanavanippujen taajuudet viritettävä tarvittaessa uudelleen 19.5.2017 18:25

Uuden antenni-tv-toimilupakauden käynnistyttyä 17.5.2017 maksu-tv-palvelut siirtyivät kokonaisuudessaan DVB-T2-teknologiaan. Maksu-tv-lähetyksiä lähetetään nyt kanavanipuissa B ja F. Kanavanipun F taajuuskanavat eivät ole olleet vähään aikaan käytössä, joten F-kanavanippua ei ole välttämättä ohjelmoitu yhteisantennikiinteistöjen (kerrostalot, rivitalot) antennijärjestelmiin varsinkaan Espoon, Turun, Tampereen, Lahden, Jyväskylän ja Oulun näkyvyysalueiden ulkopuolella. Asian voi testata kanavahaulla. Mikäli asut yhteisantennikiinteistössä (kerrostalo, rivitalo) ja televisio löytää kanavahaussa palvelun DNA-infokanava, kanavapaikka 99, mutta ei palvelua C More Max, on päävahvistin todennäköisesti ohjelmoitava uudelleen. Todennäköisintä on, että uudelleenviritystä vaaditaan Digitan seuraavien päälähetysasemien osalta: Eurajoki, Joutseno, Kruunupyy, Kuopio, Lapua, Tammela. Myös Kouvolan (Anjalankosken päälähetin) sekä Lapuan alueella on D-kanavanipun taajuudet vaihdettu 11.5.2017. Tästä li