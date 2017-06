Pidennä kesäiltoja Philipsin Abelia LED-lyhdyillä

12.6.2017 13:05 | Philips Lighting

Jaa

Philips Lighting on juuri tuonut markkinoille ladattavan ja langattomasti toimivan Abelia-lyhdyn. Abelian valoa voi himmentää oikean tunnelman saavuttamiseksi ja se on suunniteltu kestämään sääolosuhteita. Näiden ominaisuuksien ansiosta Abelia-lyhty on ideaali kotipihan tarkoituksiin, kuten terassikäyttöön, puutarhaan tai parvekkeelle. Abelia toimii mainiosti myös kodin ulkopuolella – esimerkiksi puistoissa, telttaretkillä sekä festivaaleilla. Lyhty ei vaadi tulta ja on lisäksi sateenkestävä.

Suomalaiseen kesään kuuluu grillaus, hyvä ruoka ja mukava yhdessäolo. Ihmiset nauttivat kesäilloista päivän hämärtyessä. On kyseessä sitten puutarha, pienempi parveke tai lähipuisto, miellyttävä tunnelma on helppo luoda lyhdyn valaistuksen avulla. Lyhty kestää sadetta, mikä mahdollistaa pysyvän käytön pihalla tai parvekkeella. Abelia on valmistettu kestävästä materiaalista, joten sen voi ottaa mukaan vaikka festivaaleille tai telttaretkille.



Tunnelmaa ja valoa ulos



Abelia LED-lyhty on ladattava ulkovalaisin, joka tarjoaa lämpimän valkoisen valon. Valon kirkkauden himmentäminen on mahdollista. Lyhty tarjoaa myös kynttiläefektin, jonka avulla tunnelmaa saa muutettua ilman oikean kynttilän paloriskejä.



Ulkoalueet ovat kotiemme lisätiloja ja niitä saa muunneltua pienilläkin tavoilla. Tämän takia Abelia on suunniteltu sekä ulkonäöllisiä että funktionaalisia tekijöitä mielessä pitäen.



”Lyhty on helppo ottaa mukaan ja asettaa terassille tai parvekkeelle. Tuote toimii sisustuselementtinä ja tuo valoa sinne, missä sitä milloinkin tarvitaan”, kertoo Beata Grübel, Philips Lightingin Pohjoismaiden tuotepäällikkö. Philips Abelia LED-lyhtyjä on saatavilla mustana, valkoisena, punaisena, mintunvihreänä ja tummanvihreänä. Tuotetta myy muun muassa Verkkokauppa.com sekä heinäkuusta lähtien Bauhaus.

Lyhtyä ladataan USB-johdolla ja akun kesto on noin neljä tuntia riippuen käytetystä valon kirkkaudesta.

Lyhty on valmistettu korkealaatuisesta synteettisestä materiaalista, mikä takaa sateenkestävyyden.

Katso video Abelia LED-lyhdystä täältä ja tarkat tuotetiedot täältä.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Lataa Lataa