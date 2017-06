Reposalmentien varteen suunnitteilla asuntoja ja ratikkavarikko

9.6.2017 10:03 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Reposalmentien ympäristöön Laajasalon Yliskylässä on suunnitteilla uusia asuntoja ja palveluita sekä raitiovaunuvarikko. Suurin osa asuntorakentamisesta olisi kerrostaloja.

Varikkorakennukseen on kaavailtu varikkotoimintojen lisäksi asumista ja palveluita, ja se sijoittuisi Reposalmentien varteen.

Varikkorakennuksen suunnittelusta järjestetään arkkitehtuurikilpailu, ja asemakaava laaditaan varikon osalta kilpailun voittajatyön pohjalta. Varikko rakennetaan raitiovaunuille, jotka tulevaisuudessa liikennöivät Kolmikulmasta ja Rautatieasemalta Kalasataman kautta Kruunuvuorenrantaan ja Laajasaloon.

Uudet asunnot ja varikko veisivät osan Reposalmentietä ympäröivästä viheralueesta. Uimaranta ja osa uimarannan viereisestä metsästä säilyvät.

Reposalmentien katualueelle suunnitellaan muutokset raitiotietä varten. Alueelle on tulossa myös pyöräilybaana Laajasalontien ja Vartiosaaren suunnitellun siltayhteyden välille.

Suunnittelijat ovat keskustelemassa hankkeen lähtökohdista ja tavoitteista 14. kesäkuuta kello 17.30–20 Laajasalon kirkossa, Reposalmentie 13. Asemakaavan valmisteluaineistoa on esillä 30. kesäkuuta asti Laajasalon kirjastossa sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.

Asemakaavan luonnos tulee kommentoitavaksi näillä näkymin ensi keväänä. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Reposalmentien suunnittelu on osa Yliskylän uudistamista. Laajasalon kauppakeskuksen rakentaminen on jo käynnissä, ja Laajasalontien muutosta kaupunkibulevardiksi suunnitellaan. Täydennysrakentamista on suunnitteilla myös Ilomäentien ja Koirasaarentien varteen.