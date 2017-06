Väitös: Ultramatalassa lämpötilassa sintrattavat komposiitit jotka perustuvat BBSZ lasiin

9.6.2017 10:41 | Oulun yliopisto

Väitöstyössä on kehitetty uudenlainen ultramatalan lämpötilan yhteissintrattava lasi-keraami komposiitti perustuen vismutti-sinkki-borosilikaatti (BBSZ) lasiin sekä Al2O3, että BaTiO3 keraameihin.

Modernissa elektroniikassa ja niiden pakkauksissa tarvitaan materiaaleja, joiden avulla halutut toiminnot saadaan toteutettua luotettavasti ja pakattua pieneen tilaan. Tällaisen kehityksen mahdollistaa mm. sähkökeraamit jotka perinteisesti kuitenkin vaativat korkean valmistuslämpötilan. Tästä johtuen niiden yhdistäminen eri materiaalien kanssa on ollut haastavaa ja niiden valmistukseen käytetty energiamäärä on ollut suuri.

Väitöstyössä esitetyn komposiitin havaittiin sintrautuvan jo 450 °C lämpötilassa, mikä on huomattavasti matalampi lämpötila kuin perinteisillä matalan lämpötilan yhteissintrattavilla keraameilla (LTCC, tyypillisesti 850 °C). Materiaalin dielektrisiä ominaisuuksia kyettiin muuttamaan keraamisten täyteaineiden valinnalla ja määrällä sekä BBSZ lasista muodostuneen sekundäärifaasin avulla mahdollistaen sovelluskohtaisen ominaisuuksien säädön. Lisäksi kehitettyjen komposiittien avulla toteutettiin monikerroksisia monimateriaalirakenteita ja todettiin niiden olevan yhteensopivia haudattujen hopeajohtimien kanssa.

Väitöstyössä kehitetyt materiaalit ovat lupaava uusi lisä ultramatalien yhteissintrattavien keraamien (ULTCC) materiaaliperheeseen, joka on aktiivisen tutkimuksen kohteena maailmalla.

Master of science Mei-Yu Chen väittelee Oulun yliopistossa 16.6.2017. Mikroelektroniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Ultra-low sintering temperature glass ceramic compositions based on bismuth-zinc borosilicate glass (Vismutti-sinkki borosilikaattilasiin perustuvat ultramatalassa lämpötilassa sintrattavat lasi-keraami komposiitit). Vastaväittäjänä toimii professori Hong Wang (Xi’an Jiaotong University, Kiina) ja kustoksena professori Heli Jantunen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla OP-salissa (L10) kello 12.

Oppiarvo ja nimi:

Master of science Mei-Yu Chen

Syntymäaika ja -paikka: 1980 Tainan, Taiwan

Nykyinen työpaikka:

Oulun yliopisto, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, mikroelektroniikka

Tiedekunta ja yksikkö:

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Mikroelektroniikka

Väittelijän yhteystiedot:

mei-yu.chen@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1560-0