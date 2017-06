Väitös: Taloudellinen tilanne ja fyysinen terveys yleisiä hyvinvoinnin heikentäjiä aikuisväestön keskuudessa

9.6.2017 10:57 | Oulun yliopisto

Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet ja hyvinvoinnin heikentäjät -tutkimuksessa havaittiin, että mitä nuoremmista aikuisista oli kyse, sitä moninaisempia olivat huolenaiheet. Taloudellinen tilanne koettiin aikuisväestön keskuudessa yleisimmin hyvinvointia heikentävänä tekijänä. Myös fyysinen terveys, työ, elintavat sekä yhteiskunta koettiin yleisesti tällaisiksi tekijöiksi.

Hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset liittyivät erityisesti naissukupuoleen, matalaan koulutustasoon, ilman parisuhdetta asumiseen, alhaiseen tulotasoon sekä työikäisillä työelämän ulkopuolella olemiseen. Taloudellisen tilanteen ja fyysisen terveyden heikoksi kokeminen oli lisäksi yleisesti yhteydessä hyvinvoinnin muiden osa-alueiden heikoksi kokemiseen.

Tutkimuksessa keskityttiin siihen, mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota yli 18-vuotiaiden aikuisten hyvinvoinnin edistämistyössä. Terveyttä ja hyvinvointia heikentävien tekijöiden ennaltaehkäisy on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavampaa kuin todettujen hyvinvointiongelmien hoitaminen. Tutkimuksessa kuvataan millaisia huolia eri-ikäisten aikuisten keskuudessa koetaan, mitkä hyvinvoinnin osa-alueet koetaan yleisimmin hyvinvointia heikentävinä tekijöinä, ketkä kokevat yleisimmin hyvinvointinsa heikkenemistä sekä millainen suhde hyvinvoinnin eri osa-alueilla on toisiinsa.

Viimeisten vuosikymmenten aikana ihmisten hyvinvoinnin tekijöissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi ihmisten fyysisen terveyden kohentuminen sekä varallisuuden ja osaamisen lisääntyminen. Muutosta edustavat myös yhteisöllisyyden heikentyminen, jatkuva kiire sekä erilaiset työelämän epävarmuustekijät. Myös ihmisryhmien keskinäiset hyvinvointierot ovat osoittautuneet laajoiksi. Erityisesti väestön keskinäiset erot edellyttävät hyvinvointikokemuksiin kohdistuvaa tutkimusta oikein suunnatun päätöksenteon sekä terveys- ja hyvinvointipalveluiden suunnittelun mahdollistamiseksi. Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet ja hyvinvoinnin heikentäjät -tutkimuksella vastataan tähän tarpeeseen.

- - -

Yhteiskuntatieteiden maisteri Marika Kunnari väittelee Oulun yliopistossa 16.6.2017. Hoitotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet ja hyvinvoinnin heikentäjät (Concerns and reducers of well-being among adults). Vastaväittäjänä toimii professori Eija Paavilainen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Helvi Kyngäs. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla Leena Palotie -salissa (101A), Aapistie 5A, kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:

Yhteiskuntatieteiden maisteri Marika Kunnari

Syntymäaika ja -paikka: 1972 Kotka

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1995, Korkalovaaran lukio

Nykyinen työpaikka:

Lapin ammattikorkeakoulu/YAMK-yksikkö

040 630 8571

Tiedekunta ja yksikkö:

Lääketieteellinen tiedekunta / Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Hoitotiede

Väittelijän yhteystiedot:

marika.kunnari@lapinamk.fi (14.6.2017 asti)

marika.kunnari@gmail.com (15.6.2017 alkaen)

040 559 6672

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1572-3