Stadin Friiduksi Pirkko Saisio, Stadin Kundiksi Reiska Laine

Stadin Slangi ry:n nimeämä vuoden 2017 Stadin Friidu on Pirkko Saisio ja Stadin Kundi Reiska Laine. Nimitykset julkistettiin Helsinki-päivänä 12.6.2017 Espan lavalla kello 11.30.

Stadin Friidu

Pirkko Saisio (68 v.) on syntyperäinen stadilainen kirjailija, ohjaaja ja näyttelijä. Hänellä on laaja kirjallinen tuotanto ja hän on kirjoittanut romaanien lisäksi näytelmiä, käsikirjoituksia elokuviin ja televisioon, pienoismusikaaleja, librettoja, laulujen sanoituksia ja suomennoksia. Friidu on ohjannut myös monet kirjoittamistaan näytelmistä ja näytellyt itsekin teatterissa ja elokuvissa.

Saisio suoritti Suomen Teatterikoulun näyttelijäntutkinnon vuonna 1975. Hän toimi Teatteri-korkeakoulun dramaturgian professorina vuosina 1997–2001.

Kirjailijan esikoisteos Elämänmeno ilmestyi 1975.

Pirkko Saisiolle on myönnetty J.H. Erkon palkinto kirjasta Elämänmeno (1975), Valtion kirjallisuuspalkinto (1985), Finlandia-palkinto (2003), Pro Finlandia -mitali (2007) ja Aleksis Kiven palkinto (2016).

Stadin Kundi

Reiska Laine (70 v.) on syntyperäinen stadilainen jazzrumpali, säveltäjä, järjestöaktiivi ja entinen kansanedustaja.

Laine on ainoa suomalaismuusikko, joka on esiintynyt Pori Jazz -festivaalilla joka vuosi sen perustamisesta, vuodesta 1966 lähtien. Vuonna 1981 Laine palkittiin Yrjö-palkinnolla.

Lisäksi Laine on soittanut ja esiintynyt cameo-rooleissa useissa elokuvissa ja TV-sarjoissa.

Laine toimi kansanedustajana vuosina 1996–1998. Lisäksi hän on ollut Helsingin kaupungin-valtuuston jäsen 1997–2004.

Laine on toiminut aktiivisesti eri kulttuurijärjestöissä ja -toimikunnissa, kuten Pori Jazzin hallituksessa, Valtion säveltaidetoimikuntassa, Taiteen keskustoimikunnassa, Suomen Jazzliiton hallituksessa, Finland Festivals -valtuustossa, Suomen kansallisoopperan säätiön hallintoneuvos-tossa sekä PAND – Taiteilijat rauhan puolesta -järjestössä.

Stadin Slangi ry on Suomen suurin kotiseutuyhdistys, jonka yhtenä tärkeänä perinteenä jo yli 20 vuoden ajan on ollut nimetä Stadin Kundi ja Friidu. Varsinaisia kriteereitä ei ole koskaan määritelty, vaan kukin hallitus luo määritelmät ihan itse. Tästä johtuen valittujen kirjo on ollut vuosien saatossa laaja ja monipuolinen. Esimerkkeinä kaikkien aikojen ekat Kundi ja Friidu, Kari Rahkamo ja Eva-Riitta Siitonen tai viime vuoden kaikille tutut Pekka Sauri ja Leena Uotila.



