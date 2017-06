Uimakausi käynnistyy viileissä, mutta hyvälaatuisissa vesissä

9.6.2017 12:12 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Virallinen uimakausi alkaa ensi viikolla 15.6. ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut tekee uimarannoille kauden aikana tarkastuksia, ja veden hygieenistä laatua seurataan määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Myös Helsingin edustan merialueelta otetaan säännöllisesti näytteitä veden laadusta ja levätilanteesta, ja niistä tiedotetaan syyskuulle saakka.

Kesän ensimmäiset uimavesinäytteet otettiin 2.6.–7.6. kaikilta Helsingin yleisiltä uimarannoilta. Veden hygieeninen laatu oli hyvä kaikissa valmistuneissa näytteissä, eikä sinilevää havaittu. Uimarantojen veden lämpötilat vaihtelivat 9–15 asteen välillä.

Tänä vuonna Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen rannalla ja muut merenrannoilla.

Merivesi on keskimääräistä viileämpää ja levien kevätkukinta on ohi

Levien kukinta merialueella noudattaa vuodenaikaissykliä. Keväällä valon määrän lisääntyessä runsastuvat piilevät ja panssarisiimalevät, jotka viihtyvät kylmissä vesissä ja muodostavat kevätkukinnan. Lämpötilan kohotessa kohti keskikesää sinilevien määrä runsastuu ja piilevät vähenevät. Syksymmällä piilevät muodostavat viilenevissä vesissä syyskukinnan. Helsingin edustalla kevätlajisto on väistymässä, mutta sinilevien määrä ei ole vielä kasvanut ja vesi on kirkasta.

Kevät on ollut kolea, ja myös merivesi on ollut hieman pitkän ajan keskiarvoa viileämpää. Tällä viikolla meriveden lämpötila Helsingin edustalla on noin yhdeksän astetta, mutta suojaisissa ja matalissa poukamissa vesi on hieman lämpimämpää. Alkuviikon navakampien tuulten aikaan merkitsevä aallonkorkeus oli keskimäärin metrin, mutta loppuviikosta se on tasaantunut noin puoleen metriin. Viikonlopun aikana aallonkorkeuden odotetaan yhä laskevan.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/uimavesi sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/.

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksista osoitteista:

Helsingin kaupungin ja Ilmatieteenlaitoksen tuottamilta www.meri.hel.fi -sivuilta voi käydä katsomassa ajankohtaisia tietoja merisäästä, kuten ilman ja veden lämpötilan sekä tuulen nopeuden ja suunnan.