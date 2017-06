Esteettömyys on koko kansan juttu Hossan kansallispuistossa

Kansainvälinen AVH-päivä 10.5. - Liikuntaa lääkkeeksi kohonneeseen verenpaineeseen 5.5.2017 12:37

Aivoliitto ry 5.5.2017, tiedote vapaa julkaistavaksi. - Tehokkain tapa hoitaa aivoverenkiertohäiriöitä (AVH) on ehkäistä ne ennalta. Yhdeksän aivoverenkiertohäiriötä kymmenestä on estettävissä. Kohonnut verenpaine on tärkein hoidettavissa oleva aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijä. AVH:n ennaltaehkäisy kuitenkin ontuu: väestön verenpaineita ja veren poikkeavia rasva-arvoja ei ole saatu kuriin, kertoo Turun yliopiston neurologian professori ja Aivoliiton ylilääkäri Risto O. Roine.