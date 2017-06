Iloa ja riemua Kuopion torin täydeltä

10.6.2017 09:15 | Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kuopion tori täyttyy riemusta ja vauhdista lauantaina 10. kesäkuuta Kuopio laulaa ja leikkii -tapahtumassa kello 10–12. Iloisessa kesätapahtumassa leikitään ja lauletaan Huttuset-orkesterin ja muskariopettaja Henna Korhosen johdolla. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri järjestää tapahtuman osana järjestön liittokokousta.

Kuopio laulaa ja leikkii -tapahtuman ajatuksena on yhdessä leikkiminen. – Halusimme tarjota Suomi 100 -hengessä yhdessä leikkimiseen mahdollisuuden, koska leikki tekee hyvää kaikille, myös aikuisille. Leikin kautta löydetään yhteinen maailma aikuisten ja lasten välille, sanoo järjestöpäällikkö Eila-Mari Väätäinen MLL:n Järvi-Suomen piiristä.

Lavaohjelman lisäksi tiedossa on paljon muutakin mukavaa tekemistä. Torille pystytetään toimintapisteitä, joissa voi hankkia kasvomaalauksen, kokeilla temppurataa tai napata ilmapallon mukaan. Kuopio laulaa ja leikkii -tapahtuman avaa MLL:n perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen kello 10.15, jonka jälkeen on yhteisen leikkihetken vuoro. Tapahtuman huipentaa koko torin ympäri kiertävä piirileikki kello 11.30.

Musiikista vastaa Orkesteri Huttuset, mutta Kuopio laulaa ja leikkii -tapahtumassa lava on avoin kaikille esiintymishaluisille lapsille ja nuorille. Tapahtuman juontaa siilinjärveläinen muskariopettaja Henna Korhonen. – Odotamme innolla lasten ja nuorten esityksiä. Toivomme paikalle mahdollisimman paljon eri-ikäisiä ihmisiä, lapsia, nuoria ja aikuisia sekä iloista leikkimieltä kaikilta, Väätäinen sanoo.

Kuopio laulaa ja leikkii -toritapahtuman järjestää MLL:n Järvi-Suomen piiri. Tänä viikonloppuna Kuopiossa järjestetään myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittokokous.

Kuvia tapahtumasta median käyttöön julkaistaan lauantaina kello 17 mennessä osoitteessa:

https://jukkispelkonen.kuvat.fi/i/3cf1dc7783d6ff740f0eaa9823ace034

Kuvia julkaistaessa tulee mainita kuvalähteeksi MLL / Jukka Pelkonen.



Lisätietoja:

järjestöpäällikkö Eila-Mari Väätäinen / MLL:n Järvi-Suomen piiri, p. 050 313 2915

toiminnanjohtaja Mirja Lavonen-Niinistö / MLL:n Järvi-Suomen piiri, p. 0400 706 750

viestintäpäällikkö Maria Gnosspelius / MLL:n keskustoimisto, p. 050 325 6126



Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry toimii MLL:n piirijärjestönä Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Piirin alueella toimii yli sata paikallisyhdistystä ja jäseniä on yli 13 500. Järvi-Suomen piiri on Suomen suurin piirijärjestö. Piirin tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Piiri tukee paikallisyhdistysten toimintaa, vastaa vapaaehtoistoiminnan ammatillisesta ohjauksesta ja kehittää uusia toimintamuotoja yhdessä kuntien, maakuntien ja muiden verkostojen kanssa. Piiri järjestää myös ennaltaehkäisevää tukihenkilötoimintaa lapsiperheille sekä tarjoaa tilapäistä lastenhoitotoimintaa. https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/