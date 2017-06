Jyväskylän Toto76:sta 105 000 euroa Sodankylään ja liki 190 000 euroa Helsinkiin

10.6.2017 21:16 | Veikkaus

Tämän lauantain Toto76:n 7 oikein -potti jaettiin kahden pelaajan kesken. Toinen täysosumista oli pelattu Diskoteekki Paradise -nimisessä yökerhossa Sodankylässä ja toisen oli pelannut helsinkiläinen nettipelaaja.

Sodankylässä pelannut voittaja kuittasi itselleen 105 004 euroa. Helsinkiläinen nettipelaaja oli pelannut pelinsä vain 7 oikein -voittoluokkaan, mikä tarkoittaa sitä, että hän saa päävoiton kaksinkertaisena. Yhteensä lunastus on 189 777 euroa. Jyväskylän Toto76-kierroksella täysosumille oli jaossa 99 481 euroa jackpot-rahaa.

Yksi päivän suurimmista yllättäjistä oli Juuso Holttisen valmentama ja Esa Holopaisen ohjastama Top Of The World, joka voitti Jyväskylän päälähdön Killerin Eliitin. Lähdössä 11 vauhdikkaasti vetänyt Jonesy johti maalisuoran alkupuolella selvän tuntuisella erolla, mutta suoran alussa kolmannesta sisältä irti päässyt Top Of The World kiri loppuhetket tulisesti ja ehti ajoissa Jonesyn ohi.

Top Of The World oli kymmenen hevosen lähdössä toiseksi vähiten pelattu.

Toto76, 10.6.207, Jyväskylä

7 oikein -rivi: 4-5-5-1-11-2-9

L6 Toto76-1 4 Costello, Risto Tupamäki

L7 Toto76-2 5 Hotshot Luca, Mika Forss

L8 Toto76-3 5 Wasa Thunder, Ari Moilanen

L9 Toto76-4 1 Tähtiheili, Henri Bollström

L10 Toto76-5 11 T.Rex (DK), Mika Forss

L11 Toto76-6 2 Top Of The World, Esa Holopainen

L12 Toto76-7 9 Särkän Kalle, Jani Ruotsalainen

Voitonjako:

7 oikein 94 888,60 €

6 oikein 505,80 €