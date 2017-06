Mirjam Kalland valittiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtajaksi

11.6.2017 16:07 | Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Järjestön liittokokous keräsi Kuopioon 300 aktiivia päättämään järjestön suunnasta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtajaksi on vuosille 2018–2020 valittu espoolainen Mirjam Kalland. Kalland on kasvatustieteen tohtori ja Helsingin yliopiston sosiaalityön ja perhetutkimuksen dosentti sekä lastenpsykoterapeutti. Hän työskentelee rehtorina Helsingin yliopiston Svenska social och kommunal högskolassa.

– Olen hyvin iloinen ja kiitollinen, että sain mahdollisuuden toimia yhden Suomen vaikutusvaltaisimman järjestön hyväksi. Itse ajattelen, että tässä ajassa tärkeää on lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin turvaaminen. Se tapahtuu tukemalla sekä vanhemmuutta että lapsia ja nuoria heidän eri kasvuympäristöissään, kuten varhaiskasvatuksessa, kouluissa, harrastuksissa ja netissä. Tässä MLL on ollut edelläkävijä, Mirjam Kalland toteaa.

Valinnan teki järjestön ylin päättävä elin, liittokokous. Ehdokasasettelussa painotettiin lapsiin liittyvää asiantuntemusta sekä kykyä luotsata suurta kansalaisjärjestöä kohti tulevaisuutta.

Lisäksi kokouksessa valittiin puolivuosittain kokoontuvan liittovaltuuston puheenjohtajaksi espoolainen hallintojohtaja, varatuomari Tarja Larmasuo. Liittovaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin psykologian tohtori ja Jyväskylän yliopiston yhteysjohtaja Anu Mustonen. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin oululainen lääketieteen tohtori, lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Marjatta Blanco Sequeiros.

Liittokokous myös linjasi järjestön tulevaisuutta hyväksymällä toiminnan suunnitelman seuraaville kolmelle vuodelle.

– Keskeisimpiä tavoitteita MLL:ssa on varmistaa tuki yhdistysten laajalle vapaaehtoistoiminnalle koko maassa. Olemme vuosien ajan kehittäneet hyvää yhteistyötä kuntien kanssa lapsiperheiden hyvinvointia edistävässä perhekeskustoiminnassa, jossa vapaaehtoisilla on iso rooli. Esimerkkeinä tästä ovat vertaistukea tarjoavat perhekahvilat, joita on yli 500 sekä perhekummit ja tukihenkilöt, joita on 900. Yhteistyökuviot tulevat muuttumaan, kun sote-palvelut siirtyvät maakuntiin. Koko järjestökentän tulevaisuudelle on ensiarvoisen tärkeää, että sote-lakiin lisätään maakuntien tehtäviin yhteistyö järjestöjen kanssa. Kaikki auttamistyö ei ole palvelujen tuottamista. Tämän asian merkitystä nosti myös liittokokous tänään tekemässään kannanotossa, tiivistää Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri Milla Kalliomaa.

