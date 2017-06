eCraft ja Solteq Oyj sopivat liiketoimintakaupasta ja yhteistyöstä Microsoft Dynamics - ratkaisualueella

12.6.2017 08:07 | eCraft Oy Ab

Solteq Oyj ja IT- ja konsultointitalo eCraft sopimukseen Microsoft Dynamics AX -alueen liiketoimintasiirrosta ja yhteistyöstä.

Liiketoimintakaupassa eCraftille siirtyy Solteqin Dynamics 365 Operations (entinen AX) -liiketoimintayksikkö nykyisine henkilöineen ja asiakkaineen. Henkilöstölle kauppa mahdollistaa aiempaa laajemmat mahdollisuudet kehittyä Microsoft Dynamics 365 Enterprise -ratkaisualueen huippuasiantuntijaksi. Asiakkaille kauppa tuo aiempaa laajemman Dynamics 365 Enterprise -tarjooman sekä suuremman määrän asiantuntijoita palvelemaan heitä.

”Solteqilla on edelleen laaja valikoima toiminnanohjausratkaisuja eri tarpeisiin. Selkeyttämällä tarjontaamme pystymme keskittymään omiin painopistealueisiin paremmin. Mielestämme eCraft on hyvä kumppani ja henkilöstön ja asiakkaiden kannalta tämä oli mielestäni hyvä ratkaisu molemmille yhtiöille”, kiteyttää Solteqin johtaja Ilkka Brander.

”Nyt toteutettu liiketoimintasiirto vahvistaa merkittävällä tavalla eCraftin Microsoft D365 - visiota ja nostavat meidät yhdeksi Suomen johtavista toimijoista suurten- ja keskisuurten asiakkaiden toiminnanohjaussegmentissä. Toivotamme Solteqin tämän alueen asiakkaat ja osaavat asiantuntijat lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme”, kertoo eCraftin toimitusjohtaja Ville Hemmilä.

eCraft Oy Ab on IT- ja konsultointointipalveluihin keskittynyt yritys, joka toimii Espoossa, Vaasassa ja Malmössä. eCraftilla työskentelee yli 160 ammattilaista, jotka ovat erikoistuneet ERP, CRM- ja BI-liiketoimintaan sekä sovelluskehitykseen ja infrapalveluihin. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 16 miljoonaa euroa.

Solteq Oyj on pohjoismainen IT - ja ohjelmistotalo. Olemme digitaalisen asiakaskohtaamisen asiantuntija. Saman katon alta saa kokonaisratkaisut niin liiketoiminnan tehostamiseen digitalisoinnin keinoin kuin monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka, toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Vuonna 2016 Solteqin liikevaihto oli 63 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on 450 kolmessa eri maassa.