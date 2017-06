Kutsu toimituksille: Pohjoismaiden suurin digitoimistoketju tuo markkinoinnin automaatiopalvelut Suomeen

Isobar on asiakaslähtöinen digitoimisto, jonka visiona on olla Suomen halutuin tarinan, datan ja teknologian luova yhdistäjä. Isobar tarjoaa asiakkailleen luovan konseptoinnin, asiakasdialogien ja sisältömarkkinoinnin palvelut strategioista suunnitteluun ja monipuolisiin tuotantoihin. Isobar on kansainvälinen ketju, joka toimii yli 6 000 asiantuntijan voimin 85 toimistossa 45 maassa osana markkinointialan konserni Dentsu Aegis Networkia.

Dentsu Aegis Networkiin kuuluu Isobarin lisäksi mediatoimistot Carat ja Vizeum, tulospohjaisen markkinoinnin toimisto iProspect, kokemuksellisen markkinoinnin toimisto MKTG, ulkomainontaan erikoistunut Posterscope sekä ohjelmallisen ostamisen yhtiö Amnet.