Varhaisvihanneksia saadaan kylmästä keväästä huolimatta

12.6.2017

Avomaankasvisten viljelijät joutuivat tänä vuonna tasapainoilemaan kasvustojen kanssa epätavallisen kylmässä kevätsäässä. Tämä sekoitti suunnitelmia ja istutusten ajoituksia, mutta viljelijöiden ammattitaidon ja joustavuuden ansiosta varhaisvihannesten ja varhaisperunoiden satokausi alkaa jälleen juhannusviikolla tuttuun tapaan.

Sadetuksia ja harsoja tarvittiin

Varhaisvihannesten kasvu eteni kylmyyden takia hitaasti. Yöhallojen uhatessa istutuksia siirrettiin. Kausihuoneissa käytettiin kylmimpinä öinä lämpöpuhaltimia. Myös hallasadetuksiin ja kaksinkertaisiin harsoihin turvauduttiin. Lisäksi kevät oli suuressa osassa Suomea kuiva, mikä lisäsi työn määrää. Nyt varhaisimpia satoja on pystytty jo korjaamaan.

Nippusipulit, -porkkanat ja -nauriit lähiherkkuina

Ensisatojen sipulit, porkkanat ja nauriit myydään niputettuina. Kasvisten koko saattaa alkuun olla vähän tavallista pienempää. Paikoitellen jouduttiin esimerkiksi punajuuria kylvämään uudelleen ja istuttamaan kaalien taimia toistamiseen, mikä on hieman hidastanut varhaissatojen valmistumista.

Varhaiskaali on kaikkien suosikki

Varhaiskaali on noussut alkukesän ykkössuosikiksi. Sitä odotetaan ja arvostetaan. Kotimaan varhaiskaalin maku on raikas, hieman makea. Rapeus ja mehevyys tekevät siitä herkullisen salaattiaineksen. Coleslaw-kaalisalaatti on grilliruokien luottolisäke. Kukkakaalia saadaan juhannusviikolle vain kaikkein lämpimimmiltä lohkoilta.

Salaatit viettävät juhlavuottaan

Salaatit kantavat tänä vuonna Vuoden vihannes -titteliä. Avomaan salaattikausi alkaa rapeasta keräsalaatista, jota kutustaan myös amerikan- ja jäävuorisalaatiksi. Kannattaa seurata tilannetta, koska vähin erin satoja saadaan avomaalta myös roomansalaatista, monista erikoissalaateista sekä entisaikojen pehmeälehtisestä keräsalaatista.

Käytä tuoreina, vokkaa, höyrytä, grillaa

Kesällä useimmat varhaisvihannekset maistuvat sellaisinaan, kypsentämättä. Herkät maut ja rapsakkuus tulevat parhaiten esiin tuoreesta kasviksesta. Hyvä öljy- tai jogurttikastike viimeistelee salaatit.

Pikapaistaminen vokki- tai paistinpannussa on hyvä tapa kypsentää ensisatojen kasviksia, ja se onnistuu ulkonakin. Samaan tapaan kasvikset paahtuvat grillissä parilalevyn päällä tai uunipannussa. Unohtaa ei kannata höyrykattilaakaan. Tärkeintä on välttää ylikypsentämistä.

Valtakunnallista varhaisvihannes- ja perunaviikkoa vietetään 19. – 25.6.2017.

Lisätiedot: kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, MTK ry, puh. 0400 544728

