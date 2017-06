Kauppakamarit vahvistavat USA-suhteita – Finnairin Kati Kaivonen FACC New Yorkin johtoon

12.6.2017 13:00 | Keskuskauppakamari

Finnair Oyj:n Pohjois-Amerikan maajohtaja Kati Kaivonen on valittu New Yorkissa toimivan Finnish-American Chamber of Commercen (FACC) puheenjohtajaksi 5.6.2017 alkaen. Puheenjohtaja Kati Kaivosen mukaan FACC New York haluaa ottaa vahvemman roolin yritysten verkottajana ja kumppanina USA:ssa ja kehittää jäsenpalveluita USA:ssa toimiville suomalaisille yrityksille. Finnairin kaltaisten veturiyritysten mukanaolo toiminnassa on elinehto, mutta yhä useampi USA:n markkinoista kiinnostunut pk-yritys halutaan myös mukaan.

“Keskuskauppakamarin ja ulkoasiainministeriön tuki FACC:lle on ollut äärimmäisen tärkeässä roolissa ja tulevaisuudessa yhteistyötä tullaan tiivistämään entisestään”, korostaa Kaivonen. Team Finland ja Finncham-kumppanuudet ovat avainasemassa. FACC Keskuskauppakamarin Finncham-verkoston pääpartneriksi FACC New York on lupautunut ensimmäiseksi pääpartneriksi Keskuskauppakamarin Finncham-verkostoon, joka kokoaa yhteen ulkomailla toimivat yli 60 suomalaista kauppakamaria ja Business Councilia. FACC New York ja Keskuskauppakamari aikovat tehdä käytännön yhteistyötä Suomen ja USA:n kauppasuhteiden vahvistamiseksi, suomalaisyritysten auttamiseksi USA:ssa sekä toimia tiiviissä yhteistyössä Team Finland-toimijoiden kanssa. “Nyt on aika ottaa uusi askel Suomen USA-suhteiden vahvistamiseksi entistä paremmalla yhteistyöllä kauppakamarien ja Team Finland -toimijoiden kesken”, korostaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. “Ruotsi on Wallenbergien johdolla askelia edellä Suomea kansainvälisten kauppakamariverkostojen hyödyntämisessä”, huomauttaa Penttilä. Suomalais-amerikkalainen kauppakamari FACC New York on vuonna 1948 perustettu itsenäinen, poliittisesti riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on Suomen ja Yhdysvaltojen välisen liiketoimintaympäristön kehittäminen auttamalla suomalaisia yrityksiä erilaisissa ulkomaankauppaan liittyvissä kysymyksissä. Itsenäinen FACC toimii seuraavissa paikoissa: New York, Florida, Washington DC, Upper Michigan, Minnesota, Houston, San Diego, Southeast, Pacific Coast, Midwest ja Northwest. www.facc-ny.com Finncham on yritysvetoinen, yli 60 maassa vaikuttavien suomalaisten kauppakamarien ja muiden toimijoiden verkosto, jonka yhteistyötä Keskuskauppakamari kehittää. Suomessa Finncham-verkosto toimii yhteistyössä Keskuskauppakamarin ja 19 kauppakamarin kanssa. www.finncham.fi Lisätiedot: FACC NY:

Puheenjohtaja Kati Kaivonen, kati.kaivonen@finnair.com, p. +1 (646) 575-4437Johtaja Annemarie Hjorth, annemarie.hjorth@facc-ny.com p. 050 3881072 Keskuskauppakamari / Finncham:

Toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, risto.penttila@chamber.fi, p. 050 366 2395

Johtaja Timo Vuori, timo.vuori@chamber.fi, p. 050 553 5319