HUS-Apteekin ja Kymenlaakson sairaala-apteekin yhdistämistä suunnitellaan

12.6.2017 13:37 | HUS-kuntayhtymä

HUS:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6.2017 HUS-Apteekin ja Kymenlaakson yhdistämisen jatkovalmistelun. Tavoitteena on, että sairaala-apteekit yhdistetään vuoden 2018 alusta.

Kymenlaakson sairaala-apteekin ja HUS-Apteekin hallinnollisen yhdistämisen taustalla on useita sitä puoltavia tekijöitä. Keskittämällä resursseja voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä muun muassa ICT-kuluissa ja parantaa ja yhdenmukaistaa lääkehuoltopalveluiden laatua koko yhteistoiminta-alueella. Sairaala-apteekkien yhteiset toimintatavat ja ohjeet edistävät potilas- ja lääkitysturvallisuutta potilaiden ja henkilöstön liikkuessa tulevaisuuden maakuntien välillä. HUS-Apteekilla on aiempia myönteisiä kokemuksia sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten yhdistymisistä. Yhdistymisillä on tehostettu lääkehuollon prosesseja sekä saavutettu säästöjä asiakkaille lisäten samalla asiakastyytyväisyyttä. HUS:n hallitus hyväksyi yhdistämishankkeen periaatteellisella tasolla ja asian valmistelu jatkuu.

HUS:n omaan tutkimuksen määrärahaan siirretään miljoona euroa

Hallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion valmistelutilannetta. Toiminnan ja talouden tavoiteasetanta säilyy kuta kuinkin ennallaan tähän vuoteen verrattuna. Ennallaan pysyy myös asukaskohtainen erikoissairaanhoidon laskutus. Helpotusta HUS:n talousarvioon tuo kilpailukykysopimus, joka alentaa henkilöstökuluja noin 8 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Lisäyspaineita puolestaan tuovat väestönkasvu ja väestön ikääntyminen. HUS:n jäsenkuntien laskutus vuoden 2018 talousarviossa on 1 545,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna kasvua on 0,9 %.

Hallitus päätti lisätä tutkimuksen määrärahaa 11 miljoonasta eurosta 12 miljoonaan euroon ja pyysi kiinnittämään huomiota kliinisen tutkimuksen asemaan rahanjaossa. Jäsenkuntien laskutusmäärä ei kasva tutkimuksen määrärahan lisäyksen johdosta.

Tuula Lasander HUS-Tukipalvelut tulosalueen johtajaksi

HUS:n hallitus valitsi HUS-Tukipalvelut tulosalueen johtajan virkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Tuula Lasanderin. Lasander siirtyy HUS:iin Fazer Food Services Oy:stä.

HUS:ssa on tehty päätös luopua liikelaitosmallista ja perustaa HUS-Tukipalvelut tulosalue 1.9.2017 lukien. HUS-Tukipalvelut tulosalueeseen yhdistetään HUS-Desiko, Ravioli ja HUS-Servis liikelaitosten vastuulla olevat tukipalvelut. Tulosalueen palveluvalikoima muodostuu sairaalahygienia-, laitoshuolto-, potilas- ja henkilöstöruokailu-, tilaustarjoilu-, asiakirja-, tekstinkäsittely-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalveluista. Tulosalueen vuositason toimintatuotot ovat noin 163 milj. euroa ja henkilöstömäärä on noin 3200 henkilöä.