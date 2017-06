Tampereen Lielahden K-citymarket jälleen onnekas - 250 000 euron voitto Kaikki tai mitään -pelistä

12.6.2017 13:59 | Veikkaus

Torstai 8. kesäkuuta oli onnen päivä pelaajalle, joka onnistui saamaan Kaikki tai ei mitään -pelissä riviinsä 12 oikein -tuloksen. Peli oli pelattu Lielahden K-citymarketissa Tampereella, jossa pelattiin huhtikuussa myös 87 miljoonan euron voiton tuonut Eurojackpot-rivi.

Kaikki tai ei mitään -pelin pelaaja voitti täysosumallaan kahden euron panoksella 250 000 euroa. Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen tulee lunastaa voittonsa Veikkauksen suurvoittajien palvelupisteestä Vantaalta.

250 000 euroa on toistaiseksi suurin summa, joka tammikuussa alkaneesta Kaikki tai ei mitään -pelistä on voitettu. Sama summa on voitettu myös kaksi kertaa aiemmin. Toukokuussa oululainen nettipelaaja voitti 250 000 euroa 0 oikein -tuloksella ja helmikuussa loviisalainen nettipelaaja voitti saman summan 12 oikein -tuloksella.

Kaikki tai ei mitään -pelin päävoitto on panoksesta riippuen 125 000 – 625 000 euroa. Kaikkiaan päävoittoja on voitettu tähän mennessä 19 kappaletta.

