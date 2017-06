Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä on vuoden helsinkiläisurheilija

12.6.2017 19:50 | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vuoden helsinkiläisurheilija on perinteinen Helsingin kaupungin vuodesta 1964 lähtien jakama tunnustuspalkinto, joka myönnetään ansioituneelle helsinkiläiselle urheilijalle vuosittain 12. kesäkuuta. Tänä vuonna vuoden helsinkiläisurheilija, Kristiina Mäkelä, palkittiin Töölön tapahtumapuistossa järjestetyssä Radio Suomipopin Helsinki-päivän konsertissa. Vuoden helsinkiläisurheilijan lisäksi tilaisuudessa palkittiin myös vuoden helsinkiläisseura, helsinkiläisvalmentaja sekä nuori helsinkiläisurheilija. Palkintojen saajat valitsee vuosittain Helsingin kaupunginhallituksen asettama urheilupalkintotoimikunta. Palkinnot jakoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Vuoden 2017 helsinkiläisurheilija on kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä

Mäkelä on naisten kolmiloikan sisäratojen Suomen ennätyksen haltija ja moninkertainen arvokisakävijä. Kolmiloikassa Mäkelän ennätys ulkoradoilla on Rio de Janeiron kesäolympialaisissa 13. elokuuta 2016 hypätty 14,24 cm. Mäkelä on 40 vuoteen ensimmäinen suomalainen kolmiloikkaaja, joka on edennyt finaaliin asti Olympialaisissa. Vuoden 2016 MM-hallikilpailuissa Portlandissa hän sijoittui kuudenneksi.



Vuoden 2017 helsinkiläisseura on HIFK-Friidrot

Idrottsföreningen Kamraterna i Helsingfors (HIFK) on vuonna 1897 perustettu yleisseura. Yleisurheilu on ollut mukana HIFK:n toiminnassa seuran perustamisesta lähtien. HIFK-Friidrot tarjoaa monipuolista ja matalan kynnyksen harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Yleisurheiluseura on myös Suomen menestyneimpiä ja sijoittui valtakunnallisessa seuraluokittelussa vuonna 2015 sijalle 6.



Vuoden 2017 nuori helsinkiläisurheilija on taitoluistelija Emmi Peltonen Emmi Peltonen on Suomen taitoluistelun uusi superlahjakkuus. Peltonen luisteli Helsingin taitoluistelun MM-kilpailuissa sijalle 29 ja tammikuun 2017 EM-kisoissa Peltonen oli 11. Hän on lahjakas tulkitsija, joka on päässyt huippuvalmentaja Rafael Aratunianin talliin Kaliforniaan.



Vuoden 2017 helsinkiläisvalmentaja on Olsi Marko

Yökoriksen “sielu” Olsi Marko toimii yökoriksen projektikoordinaattorina. Marko aloitti yökoriksen parissa viisi vuotta sitten ja kehitystä on tapahtunut vuosien aikana todella paljon. Hänen aloittaessa tehtävässään kävijöitä oli vuodessa noin 2 000, mutta jo Markon ensimmäisen kesän aikana kävijöiden määrä nousi huimaan 4 000.