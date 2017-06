Hyväntoivonpuiston rakentaminen alkaa Jätkäsaaressa

12.6.2017 15:30 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Jätkäsaaressa sijaitsevan Hyväntoivonpuiston rakennustyöt alkavat kesän aikana. Ensimmäinen rakennusvaihe koskee Hyväntoivonpuistoa välillä Juutinraumankatu–Rionkatu. Lisäksi puiston eteläosassa tehdään täyttö- ja maanrakennustöitä.

Hyväntoivonpuisto on Jätkäsaaren keskeisin puistoalue. Se on suunniteltu aikaa kestäväksi ja korkeatasoiseksi kaupunginosapuistoksi. Hyväntoivonpuiston suunnittelun tavoitteena on ollut muodostaa viihtyisä vapaa-ajan virkistysalue tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön.

Puiston toimii virkistysalueena ja vehreänä jalankulku- ja pyöräilyväylänä halki uuden asuinalueen. Lisäksi puistoon rakennetaan asukkaille monipuolisia toimintoja. Suunnittelun tavoitteena on ollut luoda käyttäjille miellyttävä lähipuisto, joka koetaan turvallisena ja houkuttelevana.

Hyväntoivonpuiston sisällä kulkevat reitit ovat esteettömiä. Puistosta on esteetön kulku tonttikaduille sekä Välimerenkadulle ja Länsisatamankadulle. Puiston liikenteellisesti merkittävin reitti on puiston pituussuunnassa kulkeva alueellinen jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka tulee yhdistämään Ruoholahden alueen merenrantaan.

Urakoitsijana on Helsingin kaupungin Stara.

Ensimmäinen rakennusvaihe ajoittuu vuosille 2017–2018. Tämän jälkeen puiston rakentamista jatketaan alueittain. Rakentamisen myöhemmistä vaiheista tiedotetaan erikseen.