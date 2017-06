Vuokramökeille ehtii vielä Juhannuksena

Vuonna 1967 perustettu Lomarengas Oy on kotimainen loma-asuntojen välittäjä. Edustettuna on 3900 vuokramökkiä, huvilaa ja huoneistoa. Kaikki kohteet on laatutarkastettu ja luokiteltu.

Suurimmat osakkeenomistajaryhmät ovat mökinomistajat ja matkailuyrittäjät. Lomarengas-konserniin kuuluvat emoyhtiö Lomarengas Oy sekä Ylläksen Matkailu Oy ja Villi Pohjola Oy. Konsernin liikevaihto on vuonna 2017 noin 22 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 32.