Yleinen iensairauksien bakteeri saattaa vaikeuttaa raskaaksi tulemista

Yleinen iensairauksia ja hampaiden kiinnityskudostulehdusta aiheuttava bakteeri saattaa vaikeuttaa hedelmöittymistä nuorilla naisilla, kertoo Helsingin yliopistossa tehty tutkimus. Havainto on täysin uusi.

Hampaiden kiinnityskudossairauksiin on tiedetty liittyvän yleisterveydellisiä riskejä, mutta aikaisemmin ei ole ollut mitään tietoa siitä, että suun bakteereilla voisi olla vaikutusta raskaaksi tulemiseen, kertoo erikoishammaslääkäri, dosentti Susanna Paju Helsingin yliopistosta.

– Tutkimustuloksemme kannustavat nuoria, lisääntymisiässä olevia naisia pitämään huolta suunsa terveydestä ja harjoittamaan hyvää suun omahoitoa, jotta he välttyisivät iensairauksilta, Paju toteaa.

Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien osastolla yhteistyössä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Naistenklinikan kanssa, ja se on julkaistu Journal of Oral Microbiology -tiedelehdessä.

Tutkimuksen aineisto koostui 256 terveestä eteläsuomalaisesta naisesta (keski-ikä 29,2 vuotta, ikäjakauma 19 - 42 vuotta), jotka eivät olleet raskaana mutta olivat jättäneet ehkäisyn pois ja pyrkivät tulemaan raskaiksi. Osallistujille tehtiin suun tutkimus ja gynekologinen tutkimus ja heiltä kerättiin sylki- ja seeruminäytteet suun bakteerien analysoimista varten sekä sivelynäyte bakteerivaginoosin havaitsemiseksi. Sen jälkeen seurattiin kahdentoista kuukauden ajan, tulivatko he raskaaksi vai eivät.

Hampaiden kiinnityskudostulehdukseen vahvasti liittyvä bakteeri, Porphyromonas gingivalis, löytyi syljestä merkitsevästi useammin niiltä naisilta, jotka eivät tulleet raskaaksi vuoden seuranta-aikana verrattuna niihin, jotka tulivat. Myös syljen ja seerumin vasta-aineet tälle patogeenille olivat merkitsevästi korkeammat niillä naisilla, jotka eivät tulleet raskaaksi. Tilastollisissa analyyseissä nämä tulokset osoittautuivat riippumattomiksi muista raskaaksi tulemiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten naisen iästä, tupakoinnista, koulutustasosta, aikaisemmista synnytyksistä, bakteerivaginoosista tai ikenissä havaitusta tulehdusasteesta.

P. gingivalis -bakteerin löytyminen syljestä ja korkeat syljen tai seerumin vasta-aineet tälle bakteerille lisäsivät hedelmöittymättä jäämisen suhteellista riskiä lähes kolminkertaisesti. Vaarasuhde jäädä tulematta raskaaksi oli jopa nelinkertainen, jos useampi näistä tekijöistä täyttyi ja jos naisella oli sen lisäksi hampaiden kiinnityskudostuhoa.

– Tutkimuksemme ei vastaa kysymykseen mitkä ovat mahdollisia syitä lapsettomaksi jäämiselle, mutta se viittaa siihen, että iensairauksien bakteerit vaikuttavat koko kehoon hyvinkin pieninä määrinä, jo ennen kuin ikeniin on ehtinyt kehittyä selkeää näkyvää tulehdusta, pohtii Paju. – Jatkotutkimuksia tarvitaan tämän yhteyden mekanismien selvittämiseksi.

Hedelmällisyyshoitoihin ja lapsettomuuden hoitoon käytetään runsaasti aikaa ja rahaa terveydenhuollon piirissä. Mahdollisuus varsin yleisten iensairauksien laajemmista terveysvaikutuksista tulisi ottaa paremmin huomioon. Siksi Paju suositteleekin nuoria naisia pitämään hampaiden ja ikenien terveydestä hyvää huolta jo siinä vaiheessa, kun raskautta vasta suunnitellaan.

Iensairaudet ovat väestötasolla yleisiä: Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan hampaiden kiinnityskudossairauteen eli parodontiittiin liittyviä syventyneitä ientaskuja esiintyi 55 prosentilla suomalaisista aikuisista naisista ja 70 prosentilla suomalaisista aikuisista miehistä. Parodontiitin esiintyvyys lisääntyy iän myötä, mutta hampaan kiinnityskudosten tulehdusta löytyy myös nuorista ikäryhmistä, erityisesti tupakoivilta henkilöiltä.

Viite: Paju S, Oittinen J, Haapala H, Asikainen S, Paavonen J, Pussinen PJ. Porphyromonas gingivalis may interfere with conception in women. Journal of Oral Microbiology 12th June, 2017. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20002297.2017.1330644

