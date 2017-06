Mediatiedote: Päämaja Prahassa on komea trilogian päätös mafiamaailmaan päätyneestä Sophie Brinkmannista

13.6.2017 09:15 | Gummerus

Alexander Söderbergin uutuusjännäri Päämaja Prahassa (Gummerus) päättää tiivistunnelmaisen Sophie Brinkmann -sarjan. Vastoin tahtoaan mafiamaailmaan päätyneen Sophien, korruptoituneen poliisi Janssonin ja kostoa hautovan mafiapomo Guzmanin kohtalot ratkaistaan tässä tyylikkäässä trillerissä, jonka taitavasti punottu juoni pitää otteessaan.

Sairaanhoitaja Sophie Brinkmann on nyt etsintäkuulutettu ja pakoilee poikansa kanssa Prahassa. Saadakseen vapautensa takaisin hänen on kuitenkin raivattava ihmisiä tieltään. Ruotsalainen rikoskomisario Tommy Jansson jahtaa Sophieta, sillä tämä tietää hänen toimistaan liikaa. Tommy on valmis teoista äärimmäiseen varmistaakseen Sophien vaitiolon. Samaan aikaan toscanalaisessa luostarissa piileskelevä rutiköyhä mafiapomo Hector Guzman suunnittelee seuraavaa siirtoaan. Hän haluaa takaisin poikansa, omaisuutensa ja imperiuminsa – hinnalla millä hyvänsä. Vihan riivaama Hector kerää voimia viimeiseen ja ratkaisevaan taisteluun.

Alexander Söderbergin intensiivisen trilogian viimeinen osa kuljettaa Sophieta ja Hectoria vääjäämättä kohti huikeaa loppuratkaisua. Söderbergin uutuus on napakka teos täynnä hengästyttäviä toimintakohtauksia ja moniulotteisia henkilöhahmoja.

”Hän valehteli pojalleen, oli aina valehdellut. Enemmän tai vähemmän. Hän oli päättänyt, ettei Albertin tarvinnut tietää. Sophie vakuutteli itselleen, että halusi suojella poikaa. Se ei kuitenkaan ollut totta. Hänelle alkoi valjeta, että hän suojeli itseään. Päivä päivältä hän piti Sophie Brinkmannista vähemmän.”

Alexander Söderberg (s. 1970) on ruotsalainen kirjailija, käsikirjoittaja, ohjaaja ja dramaturgi. Sophie Brinkmannista ja corleonemaisesta Guzmanien klaanista kertovasta trilogiasta tuli heti maailmanlaajuinen läpimurto: kirjat on nyt julkaistu yli kolmessakymmenessä maassa, ja niiden elokuvaoikeudet on myyty. Sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet teokset Andalusialainen ystävä (2014) ja Kolumbialainen liitto (2015).

Alexander Söderberg:

Päämaja Prahassa

Alkuteos Den gode vargen

Suomennos Sanna Manninen

480 sivua

Saatavilla myös sähkökirjana