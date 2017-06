Tutkimuslaitos: Aaltoon panostettu euro tuottaa 8 euroa kansantaloudelle

13.6.2017 09:10 | Aalto-yliopisto

BiGGAR Economics arvioi suomalaisten yliopistojen taloudellista vaikutusta.

Aalto-yliopisto on merkittävä toimija Suomen kansantaloudessa. Brittiläisen BiGGAR Economics -tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan Aalto-yliopiston toiminta kytkeytyi 2,3 miljardin euron bruttoarvonlisään Suomen taloudessa vuonna 2016. Tämä merkitsee, että jokaisen Aalto-yliopistoon panostetun euron vaikutus kansantalouteen on 8 euroa. Keskimäärin Suomen yliopistojen taloudellinen vaikutus on 5,26 euroa. Aalto-yliopiston toiminta ylläpitää ja siihen linkittyy Suomessa 24 300 työpaikkaa, mikä on kuusinkertainen verrattuna Aallon suoraan luomiin työpaikkoihin.

BiGGAR Economics arvioi keväällä 2017 suomalaisten yliopistojen taloudellisia vaikutuksia Suomen talouteen. Selvityksessä bruttoarvonlisällä tarkoitetaan laskennallista arvoa, jonka organisaatio lisää talouteen oman toimintansa kautta. Arviointiin osallistuivat kaikki Suomen yliopistot ja se tehtiin Suomen yliopistot UNIFIn, SYLin, Akavan, EK:n ja Sivistystyönantajien toimeksiannosta.

BiGGARin selvityksen Aalto-yliopiston taloudellisen vaikutuksen keskeisiä lähteitä ovat yliopistolähtöiset yritykset ja startupit, yliopiston omistamat yritykset ja teknologian lisenssoinnit. Aalto-yliopiston rooli tutkimus- ja tiedepuistoissa sekä opiskelijoiden odotettavissa oleva tulonmuodostus mainitaan merkittävinä lisäarvon tuottajina. Lisäarvoa tuottavat myös Aallon suora työllistävä vaikutus, palveluiden ostot ja yliopiston Otaniemen kampukseen tehtävät mittavat investoinnit. Opiskelijoiden työnteko, kulutus, vapaaehtoistyö, työharjoittelu, opiskelijoiden odotettavissa oleva tulonmuodostus sekä aaltolaisten ja Aaltoon suuntautuvat yliopisto- ja konferenssivierailut vaikuttivat nekin positiivisesti kansantalouteen.

