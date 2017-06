Nuorten yrittäjyys- ja työelämätaidot puhuttavat SuomiAreenassa 2017

YES - Intohimona yrittäjyyskasvatus!

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria. YES-palveluja ovat opettajien valmennukset, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, koulu-yritysyhteistyö sekä Nuori Yrittäjyys ry:n aluepalvelut. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen. YES toimii ympäri Suomen alueellisten YESien kautta, joita koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto sekä MTK.

4H-järjestö

4H:ta harrastetaan noin 3 000 tuhannessa kerhossa, joissa alle 12-vuotiaat opettelevat käytännön taitoja itse tekemällä. Yli 13-vuotiaiden harrastus suuntautuu työelämässä tarvittavien taitojen hankkimiseen Ajokortti työelämään -kurssilla ja 4H-työelämäkursseilla.Nuorella on mahdollisuus perustaa myös oma 4H-yritys.